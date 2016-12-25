Son dakika… Rusya’da önemli isimleri taşıyan uçak Karadeniz’e düştü

Dünyanın gündemine bomba gibi düşen 'son dakika' gelişmesi... Rus medyası, Karadeniz kıyısındaki Soçi'den havalanan bir uçağın kısa süre sonra radardan kaybolduğunu duyurdu. Az önce gelen haberlerde ise uçağın Karadeniz'e düştüğü kesinlik kazandı. Uçakta aralarında Kızıl Ordu Korosu'na mensup müzisyenler ile gazeteciler ve askeri personelin de bulunduğu 92 kişi vardı. Enkazın kıyıdan 1,5 kilometre açıkta bulunduğu ve yolcuların şahsi eşyalarına ulaşıldığı öğrenildi.

Dünyanın gündemine bomba gibi düşen 'son dakika' gelişmesi... Rus medyası, Karadeniz kıyısındaki Soçi'den havalanan bir uçağın kısa süre sonra radardan kaybolduğunu duyurdu. Az önce gelen haberlerde ise uçağın Karadeniz'e düştüğü kesinlik kazandı. Uçakta aralarında Kızıl Ordu Korosu'na mensup müzisyenler ile gazeteciler ve askeri personelin de bulunduğu 92 kişi vardı. Enkazın kıyıdan 1,5 kilometre açıkta bulunduğu ve yolcuların şahsi eşyalarına ulaşıldığı öğrenildi.

Sabah saatlerinde gelen ilk haberlerde, Rus Savunma Bakanlığı’na ait olduğu bildirilen Tu-154 tipi bir uçakla temasın kaybolduğu belirtildi.

Daha sonra ise TASS ajansına bilgi veren bir güvenlik kaynağı, Karadeniz’de kıyıdan 6-8 kilometre açıklarda petrol kalıntıları içeren bir bölge tespit edildiğini ve kurtarma teknelerinin bölgeye sevk edildiğini söyledi.

İLGİLİ HABER Dünya şokta! Düşen uçakta onlar vardı

Uçağın enkazına kıyıdan 1,5 kilometre açıkta ulaşıldı. Yolcuların şahsi eşyalarına ulaşıldığı öğrenildi. Bazı yolcuların cansız bedenlerine de ulaşıldığı gelen bilgiler arasında…

İnterfaks’a bilgi veren bir başka kaynak ise, kazanın, uçak yükselirken meydana geldiğini söyledi ve mürettebatın acil durum sinyali vermediğini aktardı.

Yetkililer, kazaya pilotaj hatası ya da teknik bir arızanın neden olduğunu düşünüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SPUTNİK: MÜZİSYENLER, GAZETECİLER…

Rus Sputnik ajansının haberine göre; uçakta Kızıl Ordu Korosu’na mensup müzisyenler, gazeteciler ve askeri personel bulunuyordu. Müzisyenlerin, Suriye’nin Lazkiye kentinde bulunan Rus üssü Hmeymim’deki Yeni Yıl konserine katılmak üzere seyahat ettiği açıklandı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov da bu bilgiyi teyit etti.

Sputnik’e göre 83 yolcu, 8 mürettebat olmak üzere toplam 91 kişi taşıyan uçak, yerel saatle 05:20’de havalandı ve kalkıştan 20 dakika sonra, 5:40 civarında radardan kayboldu. Ancak Rus Savunma Bakanlığı, uçakta 84 yolcunun ve 8 mürettebatın bulunduğunu açıkladı. Buna göre; uçakta toplam 92 kişi bulunuyordu. Ayrıca uçağın kalkıştan sadece 7 dakika sonra düştüğü belirtildi.

İLGİLİ HABER Ölüme uçmadan önce paylaştı! Son fotoğraf...

Savunma Bakanlığı’nın televizyonu Zvezda, üç çalışanının uçakta olduğunu açıkladı. Channel One kanalı da üç personelinin uçakta bulunduğunu duyurdu. Rus medyasında yer alan haberlere göre; Rus kanalı NTV’den muhabir Mihail Lujentski, kameraman Oleg Pestov ve ses mühendisi Yevheni Tolstov da uçaktaydı.

Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan listeye göre; sekiz mürettebatla havalanan uçakta, dokuz gazeteci, sekiz askeri personel, iki sivil yetkili, bir uluslararası yardım organizasyonu çalışanı ve Kızıl Ordu Korosu’ndan 64 kişi bulunuyordu. Koronun şefi Valery Halilov’un da uçakta olduğu öğrenildi.

Rusya Acil Durum Bakanlığı’ndan Ria Novosti haber ajansına verilen ilk bilgide, uçakta yaklaşık 70 kişi olduğu belirtilmişti. Rus medyasında yer alan bir başka haberde ise uçakta 82 yolcu, 10 mürettebat bulunduğu öne sürülmüştü.

Olaya ilişkin bilgi sahibi bir kaynak İnterfaks ajansına, uçakla kalkıştan hemen sonra Rus hava sahası üzerinde manevra yaparken, temasın koptuğunu söyledi.

Rus Federal Hava Ulaşım Ajansı’ndan Ria Novosti’ye verilen bilgiye göre, uçakla sivil uçuş gerçekleştirilmiyordu.

Krasnodar ve çevre bölgelerde konuşlu arama-kurtarma ekiplerinin çalışmalara başladığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun video-konferans yoluyla arama-kurtarma faaliyetlerini koordine ettiği öğrenildi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin’in bilgilendirildiğini ve olayla ilgili gelişmeleri takip ettiğini ifade etti.

DÜNYA RUSYA’YI KONUŞUYOR, ÇÜNKÜ…

Rusya, son günlerde birbirinden acı olaylarla dünya gündemine geldi.

Dünya ve Türkiye önce, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un Ankara’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesiyle sarsıldı.

İLGİLİ HABER Rus Büyükelçi Karlov son yolculuğuna uğurlandı

Ertesi gün ise Rusya Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika Ülkeleri Departmanı Başkanı Pyotr Polşikov’un evinde ölü bulunduğu ortaya çıktı.

Rus basınına yansıyan haberlerde, Polşikov’un Karlov ile aynı gün, aynı 19 Aralık’ta hayatını kaybettiği aktarıldı.

İLGİLİ HABER Rusya'da bir şok daha! Hem de aynı gün...

Geçen ayın son günlerinde de Brezilya’nın en önemli takımlarından Chapecoence kafilesini taşıyan uçak, Kolombiya’da düşmüştü. 71 kişinin hayatını kaybettiği kazadan 6 kişi ise sağ kurtulmuştu.