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Suriye’de ateşkes sağlandı… Bu gece başlıyor

Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Suriye'de kalıcı ateşkes ve çözüme yakınız" açıklamasından dakikalar sonra Dışişleri'nden "ateşkes bu gece başlıyor" açıklaması geldi. Açıklamada ayrıca ateşkesi bozana müeyyide uygulanacağı bildirildi.
13:3928 Aralık 2016
Gündem
Suriye’de ateşkes sağlandı… Bu gece başlıyor
Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Suriye'de kalıcı ateşkes ve çözüme yakınız" açıklamasından dakikalar sonra Dışişleri'nden "ateşkes bu gece başlıyor" açıklaması geldi. Açıklamada ayrıca ateşkesi bozana müeyyide uygulanacağı bildirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile varılan “Suriye mutabakatına” ilişkin açıklamalarda bulundu.  Bakan Çavuşoğlu “Suriye’de kalıcı ateşkes ve çözüme yakınız” dedi. Bakan ayrıca Kazakistan’ın başkenti Astana’daki zirveye PYD’nin katılmayacağı belirtti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile ateşkes planına ilişkin sabah saatlerinde telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Kulislerde konuşulanlara göre zirvede şu kararlar alındı.

— İki ülke ateşkes konusunda harekete geçecek.
— Gelecek ay Kazakistan'ın başkenti Astana'da barış görüşmeleri başlayacak.
— Görüşmelerde İran, Suudi Arabistan ve Katar da hazır bulunacak.

‘ATEŞKES BU GECE BAŞLIYOR’

Bakan Çavuşoğlu’nun bu açıklamasından dakikalar sonra Dışişleri’nden “ateşkes bu gece başlıyor” açıklaması geldi. Açıklamada ayrıca ateşkesi bozana müeyyide uygulanacağı bildirildi. Terörle mücadelenin süreceği, anlaşmaya terör örgütlerini dahil edilmediği bildirildi. Yani IŞİD ve PYD/PKK bölgede TSK tarafından vurulmaya devam edecek.

 

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Son güncelleme: 14:0428.12.2016
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