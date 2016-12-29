Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İzmir Haberi: Aliağa'da PKK operasyonunda 2 gözaltı

Aliağa'da PKK operasyonunda 2 gözaltı
18:2529 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Aliağa'da PKK operasyonunda 2 gözaltı
Aliağa'da PKK operasyonunda 2 gözaltı

İZMİR'in Aliağa İlçesi'nde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bu sabah yaptığı operasyonda, terör örgütü PKK'ya yandım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 2 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerin sosyal medya üzerinden örgütü övdükleri, meydana gelen terör olayları sonrasında örgütü destekleyen açıklamalar yaptıkları belirtildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, terör örgütüne ait renkleri simgeleyen çeşitli materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.

DHA

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?
Keşfet

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar