Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sinop Haberi: Üniversitelilere, soğuk havada dalış eğitimi

Üniversitelilere, soğuk havada dalış eğitimi
13:4021 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Üniversitelilere, soğuk havada dalış eğitimi
Üniversitelilere, soğuk havada dalış eğitimi

SİNOP Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sualtı Teknolojisi Programı öğrencileri, soğuk hava ve yağmur yağışı altında denize girerek, dalış eğitimi aldı.
Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sualtı Teknolojisi Programı'nda, öğrencilere '1. Sınıf Dalgıçlık' ve 'Basınç Odası Operatörlüğü' gibi eğitimler verildi. Eğitim çerçevesinde öğrenciler soğuk ve yağmurlu havada, tam teçhizat denize daldı.
Sualtı Teknolojisi Programı öğretim görevlisi Rasim Yaşar Tarakçı, hava şartları ne olursa olsun eğitimlerin aksatılmadan sürdüğünü belirterek, "Karakum mevkiinde dalışlarımızı hava şartlarına bakmaksızın sürdürüyoruz. 4 derecelik hava şartlarında bile sudayız. Bugün 15 metrede dalışlarımız geçekleşti. Soğuk bir ortam ama profesyonellikte kar, yağmur, soğuk fark etmiyor" dedi.

DHA

Yatırımcılar için büyük fırsat
Keşfet

Yatırımcılar için büyük fırsat

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar