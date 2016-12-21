Üniversitelilere, soğuk havada dalış eğitimi

SİNOP Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sualtı Teknolojisi Programı öğrencileri, soğuk hava ve yağmur yağışı altında denize girerek, dalış eğitimi aldı.

Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sualtı Teknolojisi Programı'nda, öğrencilere '1. Sınıf Dalgıçlık' ve 'Basınç Odası Operatörlüğü' gibi eğitimler verildi. Eğitim çerçevesinde öğrenciler soğuk ve yağmurlu havada, tam teçhizat denize daldı.

Sualtı Teknolojisi Programı öğretim görevlisi Rasim Yaşar Tarakçı, hava şartları ne olursa olsun eğitimlerin aksatılmadan sürdüğünü belirterek, "Karakum mevkiinde dalışlarımızı hava şartlarına bakmaksızın sürdürüyoruz. 4 derecelik hava şartlarında bile sudayız. Bugün 15 metrede dalışlarımız geçekleşti. Soğuk bir ortam ama profesyonellikte kar, yağmur, soğuk fark etmiyor" dedi.

DHA