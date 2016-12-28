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Tekirdağ Haberi: Yakaladıkları kapkaççıyı dövdüler

Yakaladıkları kapkaççıyı dövdüler
17:4828 Aralık 2016
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Yakaladıkları kapkaççıyı dövdüler
Yakaladıkları kapkaççıyı dövdüler

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy İlçesi'nde yolda yürüyen E.Ç.'nin çantasını kapkaç yoluyla çalmaya çalışan Murat B., çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak dövüldü. Polisin kanlar içinde bulduğu kapkaççı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay dün gece Çerkezköy'ün Fevzipaşa Mahallesi Bahar Sokak üzerinde meydana geldi. Yürüyerek evine giden E.Ç.'ye yaklaşan Murat B., çantasını kapkaç yöntemiyle almaya çalıştı. Çantayı vermeyip direnen ve bağırarak çevreden yardım isteyen E.Ç'nin sesini duyan vatandaşlar hemen yardıma koşup Murat B.'yi yakaladı. Vatandaşlar tarafından dövülen Murat B.'yi, daha sonra haber verilmesi üzerine bölgeye giden polis ekipleri kanlar içinde yerde yatarken buldu. Alkollü olduğu belirlenen ve üzerinde 15 santimetre uzunluğunda çivi bulunan Murat B., polisteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

 

 

 

DHA

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