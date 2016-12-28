Ev yoğurdunun 9 faydası var

Yetişkinlerin günde bir kase, çocukların da günde en az 6 kaşık ev yoğurdu tüketmeleri gerektiğini vurgulayan
Öçal, ev yoğurdunun 9 faydasını sıraladı:
1- Ev yoğurdu, hazır yoğurtlara göre daha çok probiyotik içeriyor. Bu sayede bağırsak hareketleri düzene giriyor, kabızlık, ishal, hazımsızlık gibi sıkıntıları önlüyor.
2- İçerdiği kalsiyum sayesinde karın bölgesinde oluşan yağlanmayı azaltıyor.
3- Düzenli tüketilmesi durumunda yüksek tansiyon riskini azaltıyor.
4- Bağışıklık sistemini destekleyen, hastalık ve enfeksiyonlarla savaşan T hücrelerinin güçlenmesini sağlıyor.
5- İçerdiği kalsiyum sayesinde çocuklarda diş ve kemik oluşumunu destekliyor. Yetişkinlerde ise kemik erimesini önlüyor.
6- Kaymaksız tüketilen ev yoğurdu kolesterolün düşürülmesine destek oluyor.
7- İçerdiği yararlı bakteriler, ciltte oluşan sivilce ve kızarıklıklara iyi geliyor.
8- Bol proteinli yapısı, egzersiz sonrası yıpranan kasları onarıyor.
9- Kan şekerinin dengelenmesini sağlıyor. Böylece tatlı yeme isteğini azaltıyor.