Apple Watch için Pokemon Go çıktı

Çıktığı anda dünyayı kasıp kavuran oyun Pokemon Go Apple Watch için de çıktı.

Uzun bir süredir Apple Watch kullanıcıları Pokemon Go'nun akıllı saatlere gelmesini bekliyorlardı. Niantic'in hayli geciktirdiği bu özellik sonunda Apple Watch kullanıcıları ile buluştu.

Pokemon GO'nun Apple Watch için sunulmasıyla birlikte Oyuncular artık çevresindeki dünyayı bileklerinden keşfedebilecekler. Vahşi bir Pokemon arayışındaysanız veya Pokemon Gold ve Pokemon Silver video oyunlarında keşfettiğiniz bir Pokemon'u yumurtadan çıkarmaya çalışıyorsanız bunu uygulamayla akıllı saatinizden gerçekleştirmeniz mümkün olacak. Sorunsuz bir şekilde Pokemon GO oynamak ve hayal gücünü bir araya getirmek için tam tamına uygun olarak nitelendirilen Apple Watch'ta hızlı dokunuşlarla etrafınızdaki Pokemon'ları keşfedebilecek ve PokeStop'lardan öğeler toplayabileceksiniz. Bir Pokemon'a rastladığınızdaysa onu iPhone ile yakalamanız gerekiyor.

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Apple Watch üzerinden oyun oturumlarınızı, kişisel aktivite halkalarınızı takip edebilmeniz ve Pokemon yumurtası çıkarmak için mesafeyi sayarak idman yapabilmeniz de mümkün. En güzeliyse etrafta PokeStop'lar olduğunda ve bunlardan öğe topladığınızda ya da yumurtadan çıkma ve madalya durumlarında bildirimler alabilmeniz.