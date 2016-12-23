Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Apple Watch için Pokemon Go çıktı

Çıktığı anda dünyayı kasıp kavuran oyun Pokemon Go Apple Watch için de çıktı.
15:2723 Aralık 2016
Teknoloji
Apple Watch için Pokemon Go çıktı
Çıktığı anda dünyayı kasıp kavuran oyun Pokemon Go Apple Watch için de çıktı.

Uzun bir süredir Apple Watch kullanıcıları Pokemon Go'nun akıllı saatlere gelmesini bekliyorlardı. Niantic'in hayli geciktirdiği bu özellik sonunda Apple Watch kullanıcıları ile buluştu.

apple-watch-pokemon

Pokemon GO'nun Apple Watch için sunulmasıyla birlikte Oyuncular artık çevresindeki dünyayı bileklerinden keşfedebilecekler. Vahşi bir Pokemon arayışındaysanız veya Pokemon Gold ve Pokemon Silver video oyunlarında keşfettiğiniz bir Pokemon'u yumurtadan çıkarmaya çalışıyorsanız bunu uygulamayla akıllı saatinizden gerçekleştirmeniz mümkün olacak. Sorunsuz bir şekilde Pokemon GO oynamak ve hayal gücünü bir araya getirmek için tam tamına uygun olarak nitelendirilen Apple Watch'ta hızlı dokunuşlarla etrafınızdaki Pokemon'ları keşfedebilecek ve PokeStop'lardan öğeler toplayabileceksiniz. Bir Pokemon'a rastladığınızdaysa onu iPhone ile yakalamanız gerekiyor.

Steam Kış İndirimleri başladı

Apple Watch üzerinden oyun oturumlarınızı, kişisel aktivite halkalarınızı takip edebilmeniz ve Pokemon yumurtası çıkarmak için mesafeyi sayarak idman yapabilmeniz de mümkün. En güzeliyse etrafta PokeStop'lar olduğunda ve bunlardan öğe topladığınızda ya da yumurtadan çıkma ve madalya durumlarında bildirimler alabilmeniz.

SUV Tutkunları Dikkat! Hafta Sonu eXtra Ne Yapmalı?
Keşfet

SUV Tutkunları Dikkat! Hafta Sonu eXtra Ne Yapmalı?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar