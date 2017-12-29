ABD Büyükelçiliği’nden ‘acil randevu’ açıklaması

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, Perşembe günü, Türkiye’deki vize işlemlerini normalleştirme kararı alınmasının ardından bugün, mevcut randevu tarihleri öncesinde ABD’ye gitmek zorunda olan Türk vatandaşlarına acil randevu talebinde bulunabileceklerini duyurdu.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabı ve internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada, 28 Aralık tarihinden itibaren Türk vatandaşlarına yönelik sınırlandırılmış vize başvurusu uygulamasının kalktığına dikkat çekildi.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan haberde konuya ilişkin güncel soruların yanıtlarının yer aldığı açıklamaya geniş yer ayrıldı. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin resmi hesaplarından yapılan açıklamada, “28 Aralık'tan itibaren göçmen olmayan vize işlemleri tam kapasiteli olarak hizmete açılmış olup, Ankara'daki Büyükelçiliğimiz ile İstanbul'daki Başkonsolosluğumuz mevcut vize randevularına ilaveten ek randevular vermeye başlamışlardır. Bu durum tüm göçmen olmayan vize türlerini kapsamaktadır” denildi.

Bu ifadelerle geçmişte 1 Ocak 2019 tarihinden önce vize görüşmesi randevusu verilmeyeceğini açıklamış olan ABD Büyükelçiliği, artık Ankara ve İstanbul'da sınırlama kalktığı için tam kapasiteyle hizmet verileceğini ve 2018 yılı içinde randevu alınabileceğini açıklamış oldu.

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Önümüzdeki günlerdeki bir tarih için vize randevusu bulunanlara da, isterlerse, randevularını daha erken bir tarihle değiştirebilecekleri belirtildi. Bunun için Türk vatandaşlarına, ABD Elçiliği'nin https://ais.usvisa-info.com/tr-tr/niv internet adresi üzerinden daha erken bir tarih için açılmış olabilecek tarihleri kontrol etmeleri önerildi. Eğer boşluk varsa randevu değişikliğine imkan tanındığı vurgulandı.

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Büyükelçilik, ayrıca Türk vatandaşlarına ABD'ye yapacakları seyahat acil nitelikteyse acil randevu talebi imkanı tanındığını da açıkladı. Bunun için de vize başvurusunda bulunanlardan www.usvisa-info.com adresindeki profil sayfasına giriş yapmaları istendi. Açıklamada, “Profilinize giriş yaptıktan sonra, ‘Başvuru Özet Sayfasındaki Ek İşlemler'e tıklayıp Acil Randevu Talep Et seçeneğini seçtikten sonra seyahatinizin neden acil olduğunu ve neden önceden öngörülemediğini kısa ve açık olarak izah ediniz. Talebiniz değerlendirilecek ve sunduğunuz gerekçe makul bulunursa, randevunuz daha erken bir tarihe alınacaktır” denildi. Dolayısıyla acil nitelikteki seyahatler için randevu taleplerine de halen öncelik verileceği bilgisi aktarıldı.

YURTDIŞINDAN BAŞVURU YAPANLARA KÖTÜ HABER

8 Ekim'de Ankara – Washington hattında başlayan vize krizi sürecinde Türkiye'de vize başvurusu randevusu alamadığı için yurtdışındaki ABD diplomatik misyonlarından randevu talebinde bulunanlara yönelik de açıklama yapıldı. ABD Büyükelçiliği'nin açıklamasında, “Türkiye dışındaki bir ABD Büyükelçiliği veya Konsolosluğu'nda göçmen olmayan vize randevusu aldıysanız, bu randevuyu muhafaza edebilir veya Ankara'daki ABD Büyükelçiliği'nden veya İstanbul'daki ABD Başkonsolosluğu'ndan yeni bir randevu tarihi alabilirsiniz. Ancak, yeni bir randevu almayı tercih ederseniz, Türkiye'de de bir vize başvuru ücreti ödemeniz gerekecektir; çünkü ücretler ülkelerarası transfere tabi değildir ve iade edilemez” denildi. Bu çerçevede, hali hazırda yurtdışındaki misyonlardan ABD vizesi almak üzere randevu almış olanlar ya yurtdışına giderek oradan vize işlemlerini başlatanlar bu misyonlara yaptığı para ödemesini geri alamayacak ancak yurtdışına gitmek yerine Türkiye'den yeni bir vize başvurusunda bulunabilecek.