Son dakika… ABD ve Almanya’dan flaş 15 Temmuz uyarısı

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye’de bulunan vatandaşlarını, 15 Temmuz darbe girişiminin yaklaşan yıldönümü sebebiyle dikkatli olmaya çağırdı. ABD'nin ardından bir uyarı da Almanya'dan geldi.

ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği’nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Türkiye’de yaşayan veya Türkiye’de seyahat eden ABD vatandaşlarını dikkatli olmaya ve gösteriler ile büyük kalabalıklardan uzak durmaya çağırıyor” ifadeleri yer aldı.

ABD’nin ardından Almanya da Türkiye’de bulunan vatandaşlarını 15 Temmuz darbe girişiminin yaklaşan yıldönümü nedeniyle uyardı.

Dışişleri Bakanlığı’nın internet sayfasında güncellenen seyahat ve güvenlik uyarısında, ülke genelinde gösteri ve büyük etkinlikler olabileceği kaydedildi. Açıklamada, Türkiye’ye gidecek Alman vatandaşlarının politik gösteriler ve büyük kalabalıklardan uzak durmaları da istenildi.

UYARIDA OHAL’E ATIF YAPILDI

Seyahat uyarısında, “15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen darbe girişimi anısına 15 Temmuz’a kadar ülke genelinde etkinlikler, toplantılar ve kitlesel mitingler planlanmaktadır. Güvenlik durumunun gerginliği göz önüne alındığında, seyahat edeceklere genel olarak kalabalıklardan uzak durmaları tavsiye edilir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, darbe girişimi sonrasında olağanüstü hâl ilan edildiği ve halen yürürlükte olduğu bilgisi de eklendi.