AB’den vize serbestisi açıklaması

Vize serbestisi konusunda Türkiye ve AB'nin çok yakın çalıştığını belirten AB Komisyonu'nun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopulos, yaşanan tıkanmanın aşılması için 7 kriterin çözümlenmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun düzenlediği Brüksel programı kapsamında Türk basın mensuplarıyla bir araya gelen Avramopulos, Türkiye’nin AB perspektifinin önemli olduğunu belirterek, “Benim rolüm, Türkiye ve AB’yi birbirine daha fazla yakınlaştırmak. AB’nin tek stratejisi, Türkiye’nin AB yolunda ilerlemesi” dedi.

Avramopulos, Türkiye’nin bütün alanlarda AB standartlarına yakınlaşmasının önemli olduğuna değinerek, “Güvenlik konusunda AB, Türkiye’nin terörle mücadele kapasitesini düşürmek değil, bunu güçlendirmek istiyor” dedi.

Terörle mücadelede uyumlu hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Avramopulos, “Hepimiz aynı coğrafyada benzer sorunlarla yüzleşiyoruz. Bu nedenle işbirliği yapmalı ve yakınlaşma sorumluluğu göstermeliyiz” değerlendirmesinde bulundu.

‘SURİYELİLERE MALİ KAYNAK SAĞLANMAYA DEVAM EDİLECEK’

Avramopulos, Türkiye-AB sığınmacı mutabakatının çok yaşam kurtardığını söyleyerek, “Türkiye, bu süreçte darbe girişimi yaşamasına rağmen AB ile yapılan anlaşmayı tam olarak uyguladı. Türkiye, AB ile işbirliğini samimiyetle yaptığını gösterdi.” diye konuştu.

Türkiye ile AB arasında yapılan sığınmacı mutabakatının sorunsuz şekilde devam ettiğini dile getiren Avramopulos, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların desteklenmesi için AB’nin taahhüt ettiği 3+3 milyar euroluk mali kaynakların sağlanmaya devam edileceğini söyledi.

Avramopoulos, mevcut durumda Türkiye’den 11 bin 400 civarında Suriyeli’nin AB ülkelerine yeniden yerleştirildiğini belirterek, yeni gönüllülük planı çerçevesinde Türkiye, Ürdün ve Lübnan’dan 50 bin sığınmacının çeşitli AB ülkelerine yerleştirilmesinin planlandığını dile getirdi.

‘AB KONSEYİ VE AVRUPA PARLAMENTOSU DA ONAY VERMELİ’

Vize serbestisi konusunda Türkiye ve AB’nin çok yakın çalıştığına dikkati çeken Avramopulos, “AB Komisyonu olarak Türkiye’nin kalan kriterlerle ilgili hazırladığı yol haritasını almayı bekliyoruz” dedi.

Avramopoulos, vize serbestisi konusunda yaşanan tıkanmanın aşılması için kalan 7 kriterin çözümlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Bu konuları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ifade eden Avramopoulos, yakın zamanda olumlu gelişmeler beklediğini söyledi.

Vize serbestisi konusunda sadece AB Komisyonu’nun onayının yeterli olmadığını anımsatan Avramopoulos, “Vize serbestisinin yürürlüğe girmesi için AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu da buna onay vermeli ama ben olumlu bir yolda olduğumuzu düşünüyorum. Türkiye’de bu vize serbestisi sürecini tamamlayabilecek siyasi irade mevcut durumda” diye konuştu.