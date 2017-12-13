Doğu Kudüs nerede? İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), bugün ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesi nedeniyle toplandı ve Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak ilan etti. Peki Doğu Kudüs nerede? Doğu Kudüs'ün önemi nedir?

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), bugün Türkiye’de düzenlenen toplantının sonucunda yayınladığı bildiride Kudüs’ü Filistin’İn başkenti ilan etti. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump, tartışmalı bölge olan Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmiş ve dünyadan tepki gelmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Filistin devletini henüz tanımamış tüm ülkelere derhal Filistin’i tanıma çağrısı yapıyorum. Biz bugün Kudüs’ü Filistin devletinin başkenti olarak tanıdığımızı ilan ettik. Diğer ülkeleri de Kudüs’ü Filistin’in başkenti olarak tanımaya davet ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi’nin ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed El Useymin ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kudüs’ün sahipsiz olmadığını gösterdik, İİT, Kudüs’ün kutsiyetine uygun anlamlı bir toplantı yaptık. Bundan böyle taraf olan bir ABD’nin İsrail-Filistin arasında arabuluculuk yapması diye bir şey söz konusu olamaz. Artık bitmiştir. Kim arabuluculuk yapar bunu konuşmamız lazım. Arabuluculuk konusu üzerinde durmamız gerekiyor. Gerekirse BM’de bunu gündeme getirmemiz lazım” dedi.

DOĞU KUDÜS NEREDE, NEDEN ÖNEMLİ?



Doğu Kudüs, 1948 Arap-İsrail Savaşı’nda Ürdün’ün ve 1967’deki Altı Gün Savaşı’nda İsrail’in eline geçen Kudüs’ün doğusudur. İçinde, Eski Şehri ve Yahudilik, İslam ve Hristiyanlıkta kutsal yerler olan Tapınak Dağı, Ağlama Duvarı, Mescid-i Aksa, Kutsal Kabir Kilisesi gibi yerleri barındırır. “Doğu Kudüs” terimi, bazen 1949’dan 1967’ye kadar Ürdün’ün hakimiyeti altında olan fakat 1967’den sonra İsrail hakimiyeti altında Batı Kudüs ile birlikte tek bir belediye altında birleştirilen 70 km²’lik alanı bazen de 1967 öncesi bir Ürdün belediyesi olan 6.4 km²’lik alanı tasvir eder. Filistin Devleti, Doğu Kudüs’ü başkent yapmak istemektedir fakat şu andaki fiili başkenti Ramallah’tır. İsrail ise Kudüs’ün tamamını (hem batı hem doğu) ebedi başkent ilan etmiştir.

1948 Arap-İsrail Savaşı’nın ardından Kudüs ikiye bölündü; Yahudilerin çoğunlukta olduğu Batı kısmı İsrail’in, Müslüman ve Hristiyan Filistinlilerin çoğunluğu oluşturduğu Doğu kısmı Ürdün’ün hakimiyetinde kaldı. Batı Kudüs’te Arapların yaşadığı Katamon ve Malha gibi muhitler zorla boşaltıldığı gibi aynı kaderi Doğu Kudüs’te Eski Şehir ve Silwan muhitlerindeki Yahudiler de paylaştı. 19 yıl boyunca Ürdün hakimiyeti altında bulunan Doğu Kudüs’teki İbrani Üniversitesi’nin bulunduğu Scopus Dağı İsrail hakimiyetindeydi. Scopus Dağı bölgesi her ne kadar coğrafi açıdan Doğu Kudüs’te bulunsa da siyasi açıdan İsrail’in anklavı olduğundan Doğu Kudüs’ün bir parçası olarak sayılmamaktadır.

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1967’deki Altı Gün Savaşı’nın ardından Doğu Kudüs ve Batı Şeria İsrail’in hakimiyeti altına girdi. Bundan kısa bir süre sonra, Batı Şeria’daki komşu köylerle birlike Doğu Kudüs ilhak edildi. Kasım 1967’de çıkan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 242 sayılı kararıyla İsrail’e “yakın zamandaki çatışmalar sonucu işgal edilen topraklardan” çekilme çağrısı yapıldı. 1980’de Knesset tarafından çıkarılan Kudüs Yasasıyla “Kudüs’ün, tam ve birleşik bir halde İsrail’in başkenti olduğu” bildirildi ve böylece Kudüs’ün tek taraflı olarak ilhak edildiği resmileştirildi. Bu bildirge Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 478 sayılı kararıyla geçersiz sayıldı.

13 Aralık 2017’de İstanbul’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi’nin karar bildirgesinde Doğu Kudüs, Filistin Devleti’nin başkenti olarak ilan edildi ve uluslararası topluma Doğu Kudüs’ün Filistin Devletinin işgal altındaki başkenti olarak tanımaya davet edildi.