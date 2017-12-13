Erdoğan: ‘Filistin’in başkenti Kudüs’tür ve öyle kalacaktır’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıklaması sonucu meydana gelen gelişmeleri ele almak amacıyla, bugün İstanbul'da yapılan Olağanüstü İslam Zirvesi Konferansı'nda ele alınan konular sonuç bildirisiyle açıklandı.

Bildirinin açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve Genel Sekreter El Useymin kameralar karşısına geçti.

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu tarihi zirveyle bir kez daha Kudüs’ün sahipsiz olmadığını, karar sahipleri başta olmak üzere tüm dünyaya gösterdiğimize inanıyorum. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump’ın Kudüs’e dair açıklamasının ilk işaretleri gelmeye başladığı andan itibaren İslam Zirvesi Dönem Başkanı olarak çok yoğun mesai sarf ettik. Kararın çok ciddi sonuçları olacağını, bölgeyi büyük bir ateş çemberine sürükleyeceğini her fırsatta açıkça dile getirdik. Bu kararın gayri meşru ve kabul edilemez olduğunu, barış çabalarını sekteye uğratacağını, fanatiklerin ekmeğine yağ süreceğini de anlattık. Az önce Sayın Filistin Cumhurbaşkanı’nın ifade ettiği gibi bundan böyle taraf olan bir Amerika’nın artık İsrail-Filistin arasında arabuluculuk yapması gibi bir şey söz konusu olamaz, bu süreç artık bitmiştir” dedi.

İLGİLİ HABER İstanbul'daki zirvede Kudüs için kritik karar! | Son dakika haberleri

“KENDİ ÇALAR, KENDİ OYNAR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Amerikan yönetimi tüm itirazlara, ikazlara rağmen Kudüs ile ilgili hukuk dışı, mantık dışı, ahlak dışı açıklamasını yaptı. Bu kararın gerek vicdan, gerek hukuk, gerek tarih önünde hükümsüz olduğunu ilk günden itibaren belirtiyoruz. Yani Trump’ın ilan ettiği bu kararın bizin indimizde kıymeti harbiyesi yoktur. Sivas’ta da söyledim; kendi çalar, kendi oynar. O kadar açık” diye konuştu.

“HATA DA ISRAR ETMENİN KİMSEYE FAYDASI YOKTUR”

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“İslam İşbirliği Teşkilatı’nın bugünkü zirvesi, Amerikan yönetiminin attığı provokatif adımın vahametini göstermesi açısından tarihi bir mesajdır. Hata da ısrar etmenin kimseye faydası yoktur. Amerikan makamlarının bu yanlış kararlarından biran önce dönmelerini bekliyoruz. Teşkilat üyesi ülkelerin tamamı Kudüs ile dayanışma içinde olmaya, Kudüs’ün kutsiyetini ve tarihi statüsünü müdafaa etmeye kararlıdır.”

İLGİLİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs çağrısı

“KUDÜS MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

“Kudüs tüm Alem-i İslam’ın göz bebeğidir. Bunun yanında Kudüs tüm insanlığın ortak mirasıdır” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz tüm uluslararası ortaklarımızla birlikte Amerikan yönetimi yanlış kararından dönene ve İsrail işgali bitene kadar hukuk ve meşruiyet temelinde Kudüs mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

“FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIMALARI ÇAĞRISINDA BULUNUYORUM”

Erdoğan, “Bir kez daha şu tarihi açıklamayı yapmak istiyorum; Filistin devletini henüz tanımamış tüm ülkelere, derhal Filistin devletini tanımaları çağrısında bulunuyorum. Biz bugün Kudüs’ü Filistin’in başkenti olarak tanıdığımızı ilan ettik. Artık bizim nazarımızda Filistin devletinin başkenti Kudüs’tür ve öyle kalacaktır” dedi.