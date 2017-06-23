79 kişinin katili buzdolabı çıktı

İngiltere'de geçtiğimiz hafta başkent Londra'daki Grenfell Tower'da yaşanan yangın sonrasında soruşturmayı sürdüren yetkililer, yangının sebebini buldu.

İncelemelere göre en az 79 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce insanın evsiz kaldığı yangının sebebi, bozuk bir buzdolabı. Hükümet yetkilileri Hotpoint marka buzdolabı üzerinde incelemelere ağırlık verilmesi gerektiğini söylerken, sivil toplum kuruluşları İngiltere çapındaki 64 bin buzdolabının toplatılması çağrısı yaptı. Hotpoint tarafından yapılan araştırmada incelemelerin devam ettiği, güvenlik güçleriyle temas halinde olunduğunu ve güvenliğinden endişe eden kullanıcıların kendileriyle iletişime geçmeleri gerektiğini ifade etti.

Soruşturmayı derinleştiren Scotland Yard, yapılan incelemelerde binanın dış cephesinin güvenlik testlerini geçemediğini ifade etti.