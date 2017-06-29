İbrahim Kalın’dan Almanya açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Almanya ile yaşanan gerilim hakkında konuştu. Kalın, provokatif ve art niyetli açıklamalar kabul edilemez dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hamburg’taki G-20 zirvesi sırasında Almanya’da vatandaşlarla biraraya gelme isteğine Berlin yönetiminin verdiği olumsuz mesaja AK Saray’da sert cevap geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın “Provokatif. Art niyetli ve kabul edilemez. dostluk ve müttefik ilişkileriyle bağdaşmaz. Referandumdaki hatalar tekrarlanmamalı” dedi.

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Kalın yazılı yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın G-20 liderler zirvesine katılmak üzere Almanya’nın Hamburg şehrine gerçekleştirecekleri ziyaret öncesinde bazı Alman siyasetçiler tarafından yapılan provokatif ve art niyetli açıklamalar kabul edilemez. Her fırsatta demokrasi, insan hakları ve özgürlükler konusunda Türkiye’ye ders vermeye kalkanların, terör örgütlerine, darbecilere ve kanun kaçaklarına kol kanat gererken, Sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımızla buluşmalarına engel olmaya çalışmaları Avrupa’da hüküm süren çifte standartların en somut göstergesidir. Demokrasiye inandıklarını iddia eden bu kişilerin Türk demokrasisini ortadan kaldırmak isteyenleri desteklemek yerine devletimizin ve milletimizin yanında olması beklenir. Avrupa ile ilişkilerimizde tüm olumsuzluklara rağmen yapıcı bir tavır izleyen Sayın Cumhurbaşkanımızın yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla buluşmasının sudan sebeplerle engellemeye çalışılması, dostluk ve müttefiklik ilişkileriyle de bağdaşmaz. Alman makamlarının referandum sürecinde yapılan vahim hataları tekrarlamayacağını umuyor, yüzyıllara dayanan Türk-Alman ilişkilerini kısa vadeli seçim hesaplarına kurban edilmemesi gereğini bu vesileyle tekrar hatırlatıyoruz” ifadelerini kullandı.