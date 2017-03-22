İşte Londra’yı kana bulayan saldırgan

İngiltere'de yaşanan ve biri saldırgan olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı korkunç saldırıya ilişkin önemli fotoğraflar ortaya çıktı. İngiliz Daily Mail gazetesinin yayınladığı fotoğraflarda, saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen şüphelinin olduğu öne sürüldü.

İngiltere'de yaşanan ve biri saldırgan olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı korkunç saldırıya ilişkin önemli fotoğraflar ortaya çıktı. İngiliz Daily Mail gazetesinin yayınladığı fotoğraflarda, saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen şüphelinin olduğu öne sürüldü.

Olay yerel saatle 14.35’te meydana geldi. İngiliz Parlamento binası önünde bıçaklı ve otomobilli saldırı gerçekleşti. Otomobiliyle yayaları ezerek İngiliz Parlamento binasının önüne gelen saldırgan araçtan inerek bahçeye girdi. 40’lı yaşlarda olduğu belirtilen bıçaklı saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Daily Mail ise saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen şüphelinin fotoğrafını yayınladı. Fotoğrafta yerde saldırı sırasında kullanılan bıçak ise dikkat çekti. Güvenlik görevlileri saldırganın da öldüğünü duyurdu.