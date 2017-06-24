Kameralar önünde Fransız öpücüğü

Küresel iklim ve çevre sorunu için Fransa'nın başkentine giden eski California Valisi ve doğa savunucusu Arnold Schwarzenegger'in Fransız First Lady ile yakınlaşması dünya basınının gündemine oturdu.

Hollywood yıldızı Schwarzenegger, Fransa’nın çiçeği burnunda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile önceki gün bir araya geldi.

Elysee Sarayı’nda gerçekleşen görüşmede Terminator filmlerinin yıldızını Macron ve eşi Brigitte Macron karşıladı.

Kameralar karşısında Macron ile samimi pozlar veren ve yanağına öpücük konduran Schwarzenegger, İngiliz Daily Mail ve Alman Bild olmak üzere birçok uluslararası mecrada gündem oldu.

Dünyaca ünlü oyuncu ve siyasetçi Schwarzenegger, ABD Başkanı Donald Trump’ın rafa kaldırdığı Küresel İklim Anlaşması’nın devam etmesi gerektiğini söyledi. Schwarzenegger, “Tek bir adam ilerlememizi durduramaz. Tek bir adam temiz enerji devrimimizi durduramaz” dedi.