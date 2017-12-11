Kritik toplantı sona erdi… İlk açıklamalar geliyor

Son bir yıl içerisinde 7 kez bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki toplantı sona erdi. İki lider toplantı sonrası basının karşısına çıktı. Putin, ABD'nin Kudüs kararını, "Barış görüşmelerini baltalayabilecek bir karar" derken Erdoğan da S-400 konusuyla alakalı olarak bu hafta sürecin tamamlanacağını söyledi.

Bugün Ankara’ya gelen Vladimir Putin ile basının karşısına çıkan Erdoğan, görüşmenin detaylarını paylaştı.

Basın toplantısında Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Rusya ilişkileri her geçen gün daha da güçleniyor. Bu ziyaretler ve telefon görüşmelerimizde ortak bakış açıları geliştirmeye çalışıyoruz.

Siyasi seviyedeki bu ahenk iktisadi ve beşeri ilişkilerimize de yansıyor. İkili ticaret hacmimiz 2017’nin ilk 10 ayı itibariyle yüzde 10 artış göstermiştir.

Bu yıl 4.5 milyon Rus turist ağırladık. 2018’de daha da artacaktır.

Ele aldığımız konular arasında Kudüs de vardı. ABD’nin kararı tüm dünyada büyük bir infial uyandırdı. Müslümanlarla beraber, Hıristiyanları ve aklı selim Yahudileri hayal kırıklığına uğrattı. Haftasonu protestolarda İsrailli askerler 4 Filistinliyi şehit etti. Gazze uçaklarla bombalandı. İsrail yangına körükle gitmeye devam ediyor.

Bugün Suriye’deki durumu da ele aldık. Ne gibi ilave adımlar atabileceğimizi de istişare ettik. Suriye’de kalıcı çözüm bulunması amacıyla Cenevre’de yürütülen sürece katkı sağlayacağız.

S-400 konusuyla alakalı olarak da ilgili arkadaşlarımız bu hafta içerisinde bir araya gelerek bu işi neticelendirecektir.

Putin ise şöyle konuştu: