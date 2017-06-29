Londralı Türkler ‘Adalet Yürüyüşü’nde

Londra'da yaşayan Türkiye kökenli halk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a doğru başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne destek için yürüyüş gerçekleştirdi. Adalet yürüyüşüne, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra, CHP İngiltere Temsilciliği katıldı.

Türklerin yoğunlukla yaşadığı bölgeler olan Manor House’tan başlayan ‘adalet yürüyüşü’, Wood Green’e kadar devam edecek. Eylem, yerel saatle 18.30, TSİ 20.30’da başladı.

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‘NE KADAR MUHALİF VARSA, OHAL FIRSATIYLA SESLERİ KESİLİYOR’

CHP İngiltere Temsilcisi Hasan Diken, yürüyüş başlangıcında basın açıklaması yaptı. Diken şu ifadelerde bulundu: “AKP ülkeye tamamen el koymuş, hak, hukuk ve adaleti tamamen tekeline alarak, ne kadar muhalif varsa OHAL fırsatıyla seslerini kısmaya ve yok etmeye çalışmaktadır. Bu iktidar, kendisinden olmayanlara düşmanca saldırmakta; ülkemizin demokratik güçlerini ezmeye çalışmaktadır. Böylesi bir ortamda başlayan bu yürütüş, bir siyasi parti yürüyüşü değildir. Bu yürüyüş yargılanmadan hapishanelere atılan gazetecilerin yürüyüşüdür. Tecavüze uğrayan, hakkı yenenlerin, mazlumların, mağdurların yürüyüşüdür. Bu yürüyüş, Türk’ü, Kürt’ü, Alevi’si, Sünni’si, bütün Türkiye’nin ve herkes için adaletin yürüyüşüdür.

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‘HERKES İÇİN ADALET’

Yürüyüşe katılan ve parti bağlantısı olmayan sivil toplum kuruluşlarından biri olan Britanya Adalet Yürüyüşü Tertip Komitesi’nin basın açıklamasında, “Britanya’da yaşayan topluğumuz, ülkemizin gidişatından endişelidir ve bu endişe her geçen gün artmaktadır. Bu yürüyüşün amacı adaletin Türkiye’de yaşayan herkes için, hiçbir koşul gözetilmeksizin geçerli olması, eşitlik ve özgürlük kavramlarının gerçek anlamda kullanılmasıdır,” ifadeleri yer aldı.

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‘KHK’LAR KEYFİ VE SİNDİRME AMAÇLI’

Açıklamada ayrıca, AKP’nin ekonomi ve dış politikaları eleştirilerek, “yanlış siyasetin sonucunun, masum insanlarımızın eli kanlı terör örgütleri tarafında katledilmesiyle sonuçlandığı” savunuldu.

OHAL ve kanun hükmünde kararnamelerin keyfi olarak, sindirme ve korkutma amaçlı işletildiğinin iddia edildiği açıklamada, Türkiye’de bireysel özgürlüklerin yok edildiği savunuldu. DHA