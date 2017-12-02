Mahkeme salonunda zehir içmiş

Bosna içsavaşı sırasında savaş suçu işlemek, Osmanlı’dan kalma tarihi Mostar Köprüsü’nün yıkılması emrini vermekle suçlanan Bosnalı Hırvat Slobodan Praljak (72), önceki gün hakkındaki 20 yıllık hapis cezasının temyiz mahkemesi tarafından da onaylandığını duyunca küçük bir şişedeki sıvıyı içerek intihar etmişti. Hollanda Savcılığı (OM), duruşma salonunda intihar eden savaş suçlusu eski Hırvat general Slobodan Praljak'ın kanında potasyum siyanür konsantrasyonu bulunduğunu bildirdi.

Hollanda Savcılığı (OM), Lahey’deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinde (ICTY) görülen “Prlic ve diğerleri” davasının 29 Kasım’daki temyiz duruşmasında çıkan karar ve duruşma sırasında eski Hırvat general Slobodan Praljak’ın intiharıyla ilgili araştırmasında ilk bulguları açıkladı.

OM tarafından yapılan açıklamada, kanında potasyum siyanür konsantrasyonu bulunan Praljak’ın, bu maddeye bağlı olarak kalp yetmezliğinden öldüğünün düşünüldüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca, nihai ölüm sebebinin araştırmanın tamamlanması sonucunda duyurulacağı ifade edildi.

Araştırmada, ICTY ve Hırvat yetkilileri ile istişare sonucunda iki Hırvat uzmanın gözlemci olarak bulunduğu aktarıldı.

Hollanda Savcılığı, savaş suçlusu eski Hırvat general Slobodan Praljak’ın 29 Kasım’da söz konusu sıvıyı içtiği şişenin içinde öldürücü kimyasal madde artıkları bulunduğunu bildirmişti.

ICTY ise eski Hırvat general Slobodan Praljak’ın intiharıyla ilgili bağımsız araştırma başlatacağını açıklamıştı.

13 yıldır hapiste olan Praljak'ın o zehre nasıl ulaştığı araştırılıyor.

Ölmeden önce, “Zehir içtim, ben bir savaş suçlusu değilim ve bu karara itiraz ediyorum” diyen Praljak'ın şişeyi duruşma salonuna nasıl sokmayı başardığı kafalarda soru işareti oluşturdu.

ÖLMESEYDİ ÇIKIYORMUŞ

Yetkililer, devam eden soruşturmada birçok sorunun yanıtını bulmaya çalışıyorlar. Sorulardan biri 13 yıldır hapiste olan Praljak'ın nasıl olup da böylesine ölümcül bir zehre ulaşmış olduğu. Başka bir soru ise 20 yıllık hapis cezası onaylanan Praljak'ın niye intihar ettiği. Çünkü bu hükme göre yakında hapisten çıkabilirdi. Demir parmaklıklar ardında geçen yılları hapis cezasından düşülecek, infaz yasasına göre cezanın üçte birini tamamlayınca serbest kalacaktı.

BAZI HIRVATLARIN SUÇ İŞLEDİĞİNİ KABUL ETMELİYİZ

Hırvatistan Devlet Başkanı Kitaroviç, Lahey'deki mahkemenin Bosnalı Hırvatlara yönelik suçları aynı şekilde ele almadığını öne sürerek ‘mahkeme adaleti getirme görevinde başarısızlığa uğradı' dedi. Praljak'ın ölümünün Hırvatları derinden etkilediğini belirten Başkan, “Hırvatlar olarak Bosna'da bazı soydaşlarımızın suç işlediğini ve sorumlu tutulmaları gerektiği kabul etmeliyiz” diye konuştu.