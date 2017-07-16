Matematiğin genç dahisi hayatını kaybetti

Matematiğin Nobeli olarak da bilinen Fields ödülünü kazanan ilk kadın olarak tarihe geçen İranlı matematikçi Meryem Mirzakhani, 40 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir meme kanseriyle mücadele eden Mirzakhani’nin hastalığının kemiklerine kadar yayıldığı açıklandı.

ABD’de yaşayan ve çalışan Mirzakhani, çalışmalarında özellikle hiperbolik geometri, ergodik teori, simplektik geometri ve Teichmüller teorisine odaklanıyordu.

Özellikle “Riemann yüzeyi” olarak adlandırılan şekiller üzerine çalışmalar yapan genç matematikçi bu sarmal şekilleri karmaşık sayılarla analiz analiz ederek Riemann yüzeylerinin kendine özgü muhtemel geometrilerini haritalıyor ve böylelikle ortaya çıkan yeni alanları hesaplıyor.