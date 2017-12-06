Mescidi Aksa nerede? Mescidi Aksa (Kudüs) Müslümanlar için neden önemli?

ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs'ü İsrail'in resmi başkenti olarak tanıdı ve Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınacağını açıkladı. Mescidi Aksa, Kudüs'ün doğusunda yer alıyor. Peki Kudüs'ün ve Mescidi Aksa'nın Müslümanlar için önemi ne? ABD'nin Kudüs kararına Türkiye'den sert tepki geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kararın İsrail ile ilişkileri bitirme noktasına getirebileceğini söylemişti. İşte Kudüs ve Mescidi Aksa'nın önemi...

ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü (Mescidi Aksa) İsrail’in başkenti olarak tanıması Türkiye’nin ve dünyanın tepkisine neden oldu. Kudüs ve Mescidi Aksa Müslümanlar için ne anlama geliyor? Kudüs neden tartışmalı bir şehir? İsrail’in Kudüs’ü başkent ilan etmesini Türkiye tanımayacağını hatta diplomatik ilişkilerini keseceğini açıklamıştı. İşte Kudüs ve Mescidi Aksa’nın anlam ve önemi…

Kudüs’ün doğusunda yer alan Mescidi Aksa Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilen mekânlardan biri ve Müslümanların ilk kıblesi olduğuna inanılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kudüs’ün statüsü konusunda atılacak yanlış bir adım İslam aleminde infiale yol açacaktır” demişti. Aralarında Türkiye’nin de olduğu çok sayıda ülke ABD’ye tepkili.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trump’ın duyurusundan kısa süre sonra Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

ABD Yönetimi'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığı ve İsrail'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağı yönünde yaptığı sorumsuzca açıklamayı büyük endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz.

Bu karar uluslararası hukukun ve ilgili BM Kararlarının açık bir ihlalidir. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 6 Aralık 2017

Çavuşoğlu, “ABD Yönetimi’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığı ve İsrail’deki Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağı yönünde yaptığı sorumsuzca açıklamayı büyük endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz. Bu karar uluslararası hukukun ve ilgili BM Kararlarının açık bir ihlalidir” dedi.

Türkiye, İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesebilir.

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KUDÜS’ÜN TARTIŞMALI TARİHİ

Doğusu 1967’de tamamı 1980’de işgal edildi.

Dünyanın en kadim kentlerinden Kudüs, bugün Orta Doğu’da sorunların merkezinde yer alıyor.

İsrail, kentin doğusunu 1967’de işgal etti ve 1980 yılında tamamını başkenti ilan etti. Ancak bugüne kadar Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyan hiçbir devlet olmadı. Bu anlamda, Trump’ın kararı da bir ilk olma özelliği taşıyor.

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Filistinliler de Doğu Kudüs’ü ileride kurulacak Filistin devletinin başkenti olarak görüyor. Oslo anlaşmalarında Kudüs’ün statüsü barış görüşmelerinin ileri aşamalarına bırakılmıştı.

Üç semavi dinin de Kudüs’te kutsal mekanlarının bulunması, kentin tarih boyunca uluslararası öneme sahip olmasına yol açtı.

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İSRAİL FİLİSTİN ÇATIŞMASINDA KUDÜS’ÜN YERİ

Kudüs’ün statüsü, İsrail-Filistin çatışmasının da en merkezi sorunlarından birini oluşturuyor.

İsrail, 1967 yılındaki Altı Gün Savaşı’nda o zamana kadar Ürdün’ün kontrolü altında bulunan Doğu Kudüs’ü işgal etti. O tarihten bu yana da İsrail işgali altında bulunuyor.

İsrail, 1980 yılında kabul ettiği kanunla Kudüs’ü “bölünmez başkenti” ilan etti. Ayrıca aynı kanunla kentte yaşayan Araplara vatandaşlık verildi.

Araplar da Doğu Kudüs’ü ileride kurulması muhtemel Filistin devletinin başkenti olarak kabul ediyor. 1993 yılında imzalanan Oslo Barış Anlaşmaları’nda Kudüs’ün nihai statüsünün barış görüşmelerinin ileri aşamalarında ele alınması öngörülüyor.

İsrail devletine ait meclis, cumhurbaşkanlığı, başbakanlık ve bakanlıklar gibi resmi kurumlar Kudüs’te yer alıyor.

Ancak İsrail’in Kudüs üzerindeki başkent ilanı uluslararası alanda tanınmıyor. İsrail büyükelçiliğini Kudüs’te tutan hiçbir ülke bulunmuyor. Trump’ın açıklaması bu anlamda bir ilk olma özelliği taşıyor.

Türkiye’nin de İsrail Büyükelçiliği Tel Aviv’de bulunuyor. Ancak Türkiye, Kudüs’te diplomatik temsilcilik bulunduran az sayıda ülkeden birisi.

Türkiye’nin Filistin yönetimi ile ilişkilerini sürdürmek amacıyla Kudüs’te başkonsolosluğu bulunuyor. Kudüs Başkonsolosluğu’nda Türkiye büyükelçi düzeyinde temsil ediliyor.