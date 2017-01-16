Odasına çağırdı, gitmedim

Macaristan güzelinden Trump’a şok suçlama:

ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık koltuğunu Barack Obama'dan devralacak olan Donald Trump'ın seks kasetlerinin Rusya'nın elinde olduğu iddia edilmişti. Macaristan eski güzeli Kata Sarka (30) bu iddiaları doğrular nitelikte açıklamalarda bulundu. 2013'te düzenlenen Dünya Güzellik Yarışması'nı izlemek için Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Sarka, Donald Trump'ın kendisine yarışma sonrasında ahlaksız teklif götürdüğünü öne sürdü.

Koruma ordusuyla Trump'ın yanına geldiğini söyleyen Sarka, “Elimi tuttu beni kendine çekti ve ‘kimsin sen?' diye sordu. Ben de heyecanlandığım için o sırada sadece Macaristan diyebildim. Daha sonra benim kaldığım oteli ve oda numaramı sordu. Ancak Trump benim tipim olmadığından dolayı bu teklifi reddettim” diye konuştu.