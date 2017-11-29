Rocco: Reza içki uyuşturucu ve kadın için rüşvet verdi | Son dakika haberleri

Mehmet Hakan Atilla'nın avukatı Victor Rocco açılış konuşmasında Zarrab'ın hapis cezasından kurtulmak için yalan söylemeye hazır olduğunu söyledi ve güvenilir olmadığını açıkladı. Rocco, Zarrab'ın içki, uyuşturucu ve kadın için ABD cezaevi gardiyanlarına da rüşvet verdiğini öne sürdü.

Savunma makamının avukatı olan Rocco, ‘Hakan Atilla ile Zarrab’ın seyrek olarak iletişim kurduğunu ve birbirlerini sevmediklerini’ de söyledi. Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın avukatı Victor Rocco, Reza Zarrab’ın içki, uyuşturucu ve kadın için ABD cezaevi gardiyanlarına da rüşvet verdiğini öne sürdü.

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Davanın tutuklu sanığı eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, para aklama, rüşvet ve ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını ihlal ile suçlanıyor.

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İşte Zarrab hakkındaki cezaevindeki rüşvet iddianamesi…