Rusya, askeri uydu yörüngeye fırlatıldı

Soyuz-2.1b füzesi yörüngeye, Rus askeri uydusunu götürdü

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Soyuz-2.1b füzesi ile fırlatılan askeri uydunun yörüngeye başarıyla ulaştığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Arhangelsk bölgesindeki Plesets uzay üssünden bugün bir askeri uydu yörüngeye fırlatıldı.

Açıklamada “Orta sınıf taşıyıcı füze Soyuz-2.1b Rusya Savunma Bakanlığı’na ait füzeyi başarıyla yörüngeye götürdü” ifadeleri kullanıldı.

Soyuz 2.1b füzesi Plesetsk üssünden bu yıl dördüncü kez fırlatıldı. En son 22 Eylül’de fırlatılan füze yörüngeye Glonass-M navigasyon uydusunu götürmüştü.