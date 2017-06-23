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Rusya’dan tartışma yaratan karar

Rusya'da gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimi öncesinde bugün Merkez Seçim Komisyonu'nun aldığı karar dünya kamuoyunun gündemine oturdu.

Sozcu.com.tr
16:2523 Haziran 2017
Dünya
Rusya’dan tartışma yaratan karar
Rusya'da gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimi öncesinde bugün Merkez Seçim Komisyonu'nun aldığı karar dünya kamuoyunun gündemine oturdu.

Rusya Merkez Seçim Komisyonu, Rusya’da yaşayan muhalif lider Alexei Navalny’nin devlet başkanlığına aday olamayacağını açıkladı. Komisyon, bu kararı Navalny’nin sicilinin kabarık olmasından dolayı aldıklarını ifade etti. Yapılan açıklamada Navalny’nin yolsuzluk suçlamalarından dolayı bu kararın alındığı belirtildi.

Navalny, son dönemde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı gösteri yürüyüşleri düzenliyor ve sert açıklamalarda bulunuyordu.

Geçen hafta düzenlenen bir yürüyüş sırasında gözaltına alınan Alexei Navalny 30 günlük hapis cezası almıştı.

Son güncelleme: 16:3923.06.2017
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