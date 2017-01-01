Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin nükleer savaş başlığı taşıma imkânına sahip uzun menzilli füze denemeleri gerçekleştirmeye çok yakın olduğunu söyledi.

Dünyanın geleceği için çok büyük tehdit!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin nükleer savaş başlığı taşıma imkânına sahip uzun menzilli füze denemeleri gerçekleştirmeye çok yakın olduğunu söyledi.

Yeni yıl mesajında Kim Jong-un, kıtalararası balistik füzelerin geliştirilmesi noktasında son aşamaya geldiklerini öne sürdü.

Pyongyang Yönetimi, geçen yıl iki nükleer deneme gerçekleştirmişti. Birleşmiş Millet (BM) ise Kuzey Kore’ye nükleer deneme ve füze denemelerini durdurma çağrısı yapmıştı.

Babasının 2011’deki ölümünün ardından yönetime gelen Kim, televizyonda yayınlanan konuşmasında, “Son model silahlı ekipmanların araştırma ve geliştirilmesi, aktif olarak sürüyor ve kıtalararası balistik füzenin denenmesi için yürütülen hazırlık son aşamasında” dedi.

Kuzey Kore, ABD’ye ulaşabilecek füze geliştirme hedeflerinde bir dizi ilerleme kaydedildiğini iddia ediyor.

Ancak Reuters’ın ABD’li üst düzey bir askeri yetkiliye dayandırdığı haberde, bunun mümkün olmadığı vurgulandı.