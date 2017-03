Son dakika… Dünyayı şoke eden saldırıda sıcak gelişme

İngiltere'nin başkent Londra dün öğle saatlerinde (TSİ 17:40) korkunç bir terör eylemine sahne oldu. Önce Westminster Köprüsü üzerinde aracıyla kaldırıma çıkarak yayaları ezen bir saldırgan, ardından hemen köprünün sonunda yer alan İngiltere Parlamentosu'nun bulunduğu yerleşkenin girişinde silahsız bir polisi bıçaklayarak öldürdü. Dünyayı sarsan olaylarda 5 kişi yaşamını yitirdi.

Henüz adı basına açıklanmayan saldırgan, akabinde silahlı polislerce vurularak etkisiz hale getirildi.

Peş peşe yaşanan iki korkunç olayda, aralarında saldırganın da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti, en az 40 kişi ise yaralandı.

Saldırgan tarafından bıçaklanarak öldürülen polis memurunun ise 48 yaşındaki PC Keith Palmer olduğu açıklandı.

Olay sırasında Parlamento’da bulunan ve sivil polisler tarafından bir otomobille olay yerinden uzaklaştırılan Başbakan Theresa May, olağanüstü güvenlik zirvesinin (Kobra) ardından Başbakanlık Konutu dışında açıklamalarda bulundu.

“Hastalıklı ve ahlakdışı” olarak nitelendirdiği eylemin “özgürlük, demokrasi ve ifade özgürlüğü” değerlerine saldırı olduğunu belirten May, “Böylesi saldırılar başarısız olmaya mahkûmdur” dedi.

May, “Yarın (Perşembe günü) parlamento her zamanki gibi toplanacak. Londralılar her zamanki gibi hayatlarına normal bir şekilde devam edecek. Bu sokaklarda yürüyecekler, hayatlarını normal bir şekilde yaşayacaklar. Hiçbir zaman teröre teslim olmayacağız, kötülüğün ve nefretin seslerinin bizi ayırmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Saldırı sırasında milletvekilleri Avam Kamarası’nda oturumdaydı ve işsizlik maaşı reformuyla ilgili görüşmenin ardından oylamaya geçilmişti.

Metropolitan Polisi Terörle Mücadele Departmanı’ndan Mark Rowley, “saldırganın kim olduğunu bildiklerini ve saldırının uluslararası ve İslamcı terörle bağlantılı olduğunu düşündüklerini açıkladı. Rowley polis memuru Palmer için oldukça duygusal bir konuşma yaptı: “Bugün mesaisi bitince evine döneceğini düşünerek işe gelen biriydi.”

İngiliz medyasına yansıyan haberlere göre; kardeşini 2002’da Bali’de yaşanan terör saldırısında kaybeden Dışişleri Bakan Yardımcısı Tobias Ellwood, Palmer’ı hayata döndürmek için suni teneffüs yaptı.

İngiliz The Daily Mail gazetesinin yayınladığı görüntülere, yayaların arasına dalan araçtan kurtulmaya çalışan bir kişinin kendini Thames Nehri’ne attığı yansıyor. Üç kişinin feci şekilde can verdiği köprüden atlayan kadının mucize eseri sağ kurtulduğu belirtildi.

Londra’nın en turistik bölgeleri arasında başı çeken Westminster Köprüsü üzerindeki saldırıda yaralananlar arasında yabancılar da bulunuyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; yaşları 15 ve 16 olan üç Fransız öğrenci ile Güney Kore ve Romanya’dan da turistler de saldırıdan ağır yaralı olarak kurtuldu.

Güney Kore resmi haber ajansı Yonhap, yaralanan Kore vatandaşının 67 yaşında, Park soyadlı bir kadın olduğunu duyurdu. Kaçışan insanların yarattığı izdihamda kafasından yaralanan Park’ın, St. Mary Hastanesi’nde ameliyat edildiği öğrenildi.

Öte yandan İngiltere polisi, akşam saatlerinde Londra saldırısında kullanılan otomobilin kiralandığı düşünülen adrese baskın düzenledi.

LONDRA SALDIRISI SONRASI YAŞANAN SON GELİŞMELER

• Emniyet Müdürlüğü, “aksi yönde bir bilgi alınana dek” olayı “terör saldırısı” olarak değerlendirdiğini duyurdu.

• Londra sokaklarında ‘güvenlik önlemi’ olarak daha fazla silahsız ve silahlı polis görev yapacak.

• Başbakan May, terör tehdidi seviyesinin “yüksek ihtimal” anlamına gelen ikinci seviyede tutulacağını açıkladı.

• Bölgedeki Westminster metro durağı kapatıldı.

• İçişleri Bakanı Amber Rudd, halka itidal çağrısında bulundu, insanlardan şüpheli gördükleri her şeyle ilgili polise ihbarda bulunmalarını istedi.

MÜSLÜMAN BELEDİYE BAŞKANI’NDAN MESAJ

Londra’nın Müslüman Belediye Başkanı Sadiq Khan, “Mesajın bize zarar vermek ve hayat tarzımızı ortadan kaldırmaya çalışanlara: Başarılı olamayacaksınız, bizi bölemeyeceksiniz, teröristler bizi sindiremeyecek” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere’yi kana bulayan terör saldırılarının ardından Sadiq Khan’ı Twitter üzerinden eleştirdi.

Khan'ın teröre karşı tetikte olma gerekliliğini vurguladığı açıklamasını içeren 22 Eylül tarihli The Independent haberini paylaşan Trump, tweet'inde şu ifadeler yer verdi: “Benimle dalga geçiyorsun. Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, terör saldırıları büyük şehirde yaşamanın bir parçası diyor.”

Sadiq Khan, The Evening Standart gazetesinin internet sitesinde yayınlanan konuşmasında, bu ifadenin “terörü normalleştiren bir açıklama olmadığını” şöyle aktarmıştı:

“Bu tetikte olmak, toplumlarla bağlantı halinde bir polis gücüne sahip olmak anlamına geliyor. Bu güvenlik güçlerinin hazır olması demek, bu ayrıca fikir ve en iyi pratiklerin teatisi anlamına geliyor.”