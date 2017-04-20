Son dakika haberi… Fransa’da uzun namlulu silahla saldırı

Fransa'nın başkenti Paris'te uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 2 polis hayatını kaybetti.

Paris’te Champs-Elysees bulvarındaki silahlı saldırıda, 1 polis ve 1 silahlı saldırgan öldü; 1 polis de yaralandı. Yaralı polis, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayata tutunamadı ve yaşamını yitirdi.

Paris polisinden yapılan açıklamada, kent merkezindeki silahlı saldırıda bir polis memurunun öldürüldüğü, bir polisin de yaralandığı bildirildi. Champs-Elysees’de polislere ateş eden şahıs, emniyet birimleri tarafından öldürüldü.

FRANSA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: TERÖR DEMEK İÇİN ERKEN

2 polisin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin değerlendirmede bulunan Fransa İçişleri Bakanlığı, saldırı sonrası yaptığı açıklamada ‘Saldırganların hedefinde polisler vardı. Henüz terör saldırısı demek için erken’ sözlerini kaydetti

HOLLANDE KABİNEYİ OLAĞANÜSTÜ TOPLADI

Yaşanan saldırı sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, kabineyi olağanüstü toplantıya çağırdı. ABD Başkanı Trump ise saldırıya ilişkin ‘terör saldırısı gibi görülüyor’ ifadelerini kullandı.

Fransız polisi, halkın bölgeden uzak durması çağrısında bulundu. Olayın terör saldırısı olup olmadığı değerlendiriliyor.

Bölgede helikopter destekli polis operasyonu yürütülüyor.

DHA