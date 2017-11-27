Son dakika haberi… Hakim resmen açıkladı: Reza Zarrab yargılanmıyor

ABD'de görülen Reza Sarraf davasında son dakika haberi geldi. Hâkim Richard Berman, Reza Zarrab'ın yargılanmayacağını açıkladı. Reza Zarrab'ın gelmediği duruşma 2 saat geç başladı. Duruşmaya Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla katıldı.

New York’ta görülen davada hâkim Richard Berman, Reza Zarrab’ın davada yer almayacağını resmen açıkladı.

Hâkim Richard Berman jüri, seçim sırasında adaylara bilgi verirken tek sanığın Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla olduğunu söyledi.

Hakim, “Sizin jürilik yapacağınız davada bir tek Mehmet Hakan Atilla yargılanacaktır” dedi.

Böylece Reza Zarrab’ın savcılıkla işbirliği ve anlaşma yaptığı kesinleşti.

İLGİLİ HABER Reza Zarrab davasında jüri adaylarına bu sorular soruluyor

DURUŞMADAN NOTLAR

– Reza Zarrab duruşmaya katılmadı.

– Duruşmanın ABD saati ile 09:15’te başlaması planlanıyordu. 12 kişilik jüri için 100 aday jüri gelmesi beklendi. Bu yüzden duruşma 2 saat geç başladı.

– Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla salona 10:40’ta girdi. Atilla’nın duruşma için takım elbise tercih ettiği gözlendi

– 10 dakika sonra ise hakim yerini aldı. Ardından jüri adayları salona alındı.

– Aday jürilerin sayısının fazla olması nedeniyle gazeteciler ve diğer izleyiciler duruşmayı başka bir salonda video konferans yoluyla takip etti.

– Hâkim Richard Berman, aday jürileri tek tek ayağa kaldırarak, Mehmet Hakan Atilla, avukatı veya savcılıktan herhangi birini tanıyıp tanımadıklarını sordu. Hakimin bu sırada önden 2. sırada oturan Atilla’yı tarif ederek sorması dikkat çekti.

AYRINTILAR GELİYOR…