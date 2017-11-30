Son dakika haberi… Hakan Atilla davası sürüyor… Reza Zarrab ifade vermeye devam ediyor!

Dünkü duruşmada İran'a yönelik ambargoyu nasıl deldiğini anlatan ve eski bakanlar için 'rüşvet' iddialarında bulunan Reza Zarrab, bugünkü duruşmada da savcının sorularını yanıtlamaya devam ediyor. Zarrab bugünkü duruşmaya dünkünün aksine hapishane kıyafetleri ile gelmedi. Zarrab'ın koyu bir ceket ve açık renkli bir gömlek giydiği gözlendi.

Eski Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın, ABD'nin İran yaptırımlarının ihlal edilmesiyle suçlandığı davada tanık olmayı kabul eden Türk ve İranlı iş adamı Reza Zarrab, New York'ta devam eden duruşmanın üçüncü gününde ifade vermeye devam ediyor. Zarrab; dünkü ‘ilk gün ifadesi’nde eski bakanlardan Zafer Çağlayan’a 45 ila 50 milyon euro arasında rüşvet verdiğini iddia etmiş ve İran’a yönelik amborgoyu nasıl deldiğini tüm detaylarına kadar anlatmıştı. Zarrab’ın bugünkü duruşmada savcının sorularını yanıtlamaya devam ediyor. Duruşma Türkiye saati ile 17:30’da başladı…

Adam Klasfeld isimli ABD’li adliye muhabiri, Twitter’dan Zarrab’ın mahkum kıyafeti giymediğini söyledi. Klasfeld, “Zarrab’ın yeni kıyafetleri koyu bir ceket ve açık renkli bir gömlek. Gömleğin üst düğmeleri açık. Artık hapishane kıyafetleri yok” mesajını paylaştı.