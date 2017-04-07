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Son dakika… İlk destek o ülkeden geldi

ABD'nin Suriye rejimine yönelik hava saldırısına ilk destek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan geldi.

Sozcu.com.tr
07:317 Nisan 2017
Dünya
Son dakika… İlk destek o ülkeden geldi
ABD'nin Suriye rejimine yönelik hava saldırısına ilk destek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan geldi.

İsrail lideri yayınladığı bir açıklamayla Washington Yönetimi’ne “tam destek” verdiğini açıkladı. İsrail lideri, “Başkan Trump hem sözle hem de eylemle kimyasal silah kullanımına müsamaha gösterilmeyeceğine yönelik güçlü ve net bir mesaj verdi” dedi.

Netanyahu’nun açıklaması şöyle devam etti: “İsrail, Başkan Trump’ın kararına tam destek veriyor ve Esad rejiminin korkunç eylemlerinin ardından gelen bu kararlılık mesajının yalnızca Şam’da değil, Tahran’da, Pyongyang’da ve başkaca yerlerde yankılanacağını umuyor.”

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