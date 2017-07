Suriye devlet medyası, başkent Şam'da bir intihar saldırısı yaşandığını ve kayıplar olduğunu duyurdu.

Reuters’ın haberine göre; bombacı, yetkililer tarafından takip edilen üç bombalı araçtan birindeydi. Söz konusu diğer iki bombalı araç ise Şam’ın batısında farklı lokasyonlarda imha edildi.

Three #explosions were heard in #Damascus, resulting in casualties and #injuries 02.07.2014 pic.twitter.com/QPQcwDf5fX

— Maher Al Mounes (@Maher_mon) July 2, 2017