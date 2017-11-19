Son dakika… Mugabe istifa ediyor!

1987'den beri Zimbabwe Devlet Başkanlığı görevini üstlenen Robert Mugabe'ye yapılan "İstifa et" baskısı sonrasında ülkede sıcak saatler yaşanıyor. Mugabe ve eşinin partisi ZANU-PF'den ihraç edilmesinin ardından devlet başkanlığı konutundan bir açıklama yapmasının beklendiği duyuruldu. Açıklama gece saatlerinde geldi.

Ülkeyi 30 yıldan beri yöneten Devlet Başkanı Robert Mugabe’nin görevi bırakıp bırakmayacağına dair muamma devam ederken, ülkenin resmi kanalı ZBC’den flaş bir gelişme geldi. ZBC’de ismini açıklamayan bir yetkili, bir canlı yayın aracının devlet başkanlığı konutuna gönderildiğini ve birkaç saat içerisinde 93 yaşındaki Mugabe’nin bir açıklama yapacağını duyurdu. Açıklama gecenin ilerleyen saatlerinde geldi.

Reuters’ın Zimbabwe resmi kanalı ZBC’ye dayandırdığı haberde Mugabe’nin istifa ettiği açıklandı. ZBC’nin açıklamasında Mugabe’nin ekran karşısına geçmeye hazırlandığı belirtildi.

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Mugabe bugün önce sabah saatlerinde eşi Grace ile birlikte partisi ZANU-PF’den ihraç edilmiş ve daha sonra da yerel saatle Pazartesi saat 12:00’ye kadar istifa etmesi için baskı yapılmıştı. Mugabe’nin partiden ihraç edilmesinin ardından delegeler dans ederek kutlama yapmış ve bu olay dünya kamuoyuna yansımıştı.

Bu süre zarfında Genelkurmay Başkanı ile tekrar bir araya gelen Mugabe’nin istifa etmek yerine açlık grevine başladığı iddiaları İngiliz basınında yer almıştı. Mugabe’nin Genelkurmay Başkanı’yla nasıl bir anlaşma yaptığına dair henüz bir detay gelmedi.