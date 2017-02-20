Florida'da "Amerika için kampanya" mitinginde konuşan ABD Başkanı Donald Trump'ın İsveçle ilgili sözleri hem tepki çekti hem de şaşkın yarattı.

Son dakika… Trump’ın o sözlerine kimse anlam veremedi!

Florida'da "Amerika için kampanya" mitinginde konuşan ABD Başkanı Donald Trump'ın İsveçle ilgili sözleri hem tepki çekti hem de şaşkın yarattı.

Önceki gün Melbourne kentinde alışılmadık bir şekilde miting düzenleyen Trump, “Almanya’da neler olduğuna bir bakın. İsveç’te dün akşam ne olduğuna bir bakın. İsveç… Kim inanabilir? İsveç. Çok sayıda (mülteci) kabul ettiler. Hiç hayal etmedikleri kadar sorunla karşı karşıyalar” ifadelerini kullandı.

İsveç’te Cumartesi gecesi Trump’ın ima ettiği gibi bir “terör saldırısı” ya da olumsuz bir olay rapor edilmezken, İsveç’in Washingon Büyükelçiliği, ABD Dışişleri’nden açıklama talep etti.

Büyükelçilik Sözcüsü Catarina Axelsson, “Bugün dışişlerine soru yönelttik. Açıklığa kavuşturmaya çalışıyoruz” dedi.

TRUMP: FOX NEWS’TEKİ HABERDEN BAHSEDİYORUM

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre; Beyaz Saray, Trump’ın genel olarak “suç oranının artmasından” bahsettiğini açıkladı.

Şahsı Twitter hesabından da konuya açıklık getirmeye çalışan Trump, “İsveç’te yaşananlara dair açıklamam, Fox News’de göçmenler ve İsveç’le ilgili yayınlanan bir habere göndermeydi” ifadesini kullandı.

Trump’ın bu sözleri üzerine kullanıcılar sosyal medyada “#lastnightinSweden (#dünakşamİsveçte) ve #Swedenincident (#İsveçolayı) etiketlerini açtı.

İsveç’in Avrupa Parlamentosu milletvekillerinden Gunnar Hokmark bir kullanıcının “Dün akşam İsveç’te oğlum bir sosisliyi kamp ateşine düşürdü. Çok üzücü” tweet’ini kendi Twitter hesabından yeniden paylaştı. Hokmark Trump’a atıfta bulunarak “Nereden duydu?” diye sordu.

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RESMİ HESAPTAN AÇIKLAMA: YOK! OLMADI

Bazı kullanıcılar da İsveçli popüler ev eşyası şirketi Ikea’dan aldıkları mobilyaların kurulum rehberlerinin anlaşılmasının zor olduğunu yazıp, “İsveçolayı’nda gizli plan” twetlerini attı.

Ünlü İsveçli pop grubu ABBA’yı anımsatan bazı kullanıcılar da “ABBA için dua edin” yazılı fotoğraflar paylaştı.

İsveç’in resmi ülke hesabı @sweden’ndan ise “Yok, İsveç’te bir şey olmadı. Burada herhangi bir terör saldırısı düzenlenmedi” mesajı paylaşıldı.