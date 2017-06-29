Son dakika… SPD lideri Schulz’dan Erdoğan’a çok sert sözlerle veto

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti’nin başbakan adayı Martin Schulz, Erdoğan’ın Almanya’da geniş çaplı bir etkinlik düzenlemesinin engellenmesi gerektiğini söyledi.

Almanya’da Sosyal Demokrat Parti'nin başbakan adayı Martin Schulz, Erdoğan'ın Almanya'da geniş çaplı bir etkinlik düzenlemesinin engellenmesi gerektiğini söyledi.

Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) başbakan adayı Martin Schulz, Bild gazetesine yaptığı açıklamada 7-8 Temmuz tarihlerinde Hamburg’ta yapılacak G20 zirvesi vesilesiyle Almanya’ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın etkinlik düzenlemesine karşı çıktı.

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DW Türkçe’nin haberine göre; Schulz, “Kendi ülkelerinde değerlerimizi ayaklar altına alan yabancı politikacılar Almanya’da provoke edici konuşmalar yapacakları etkinlikler düzenleyemez. Türkiye’de muhalifleri ve gazetecileri cezaevine atan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Almanya’da etkinlik düzenlemesini istemiyorum” dedi.

Alman basınında G20 Zirvesi’ne katılmak üzere Almanya’ya gelecek olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu vesileyle Almanya’daki Türklere hitaben konuşma yapmasının planlandığı bildirildi.