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Suriye’de ilk kez görüntülendi

ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye'de DEAŞ'a yönelik operasyonları devam ederken, daha önce Suriye'nin kuzeyinde 7 askeri üssü olduğu iddia edilen Amerika'ya ait bir askeri üssün ilk kez fotoğrafları yayınlandı.

Sozcu.com.tr
15:5911 Temmuz 2017
Dünya
Suriye’de ilk kez görüntülendi
ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye'de DEAŞ'a yönelik operasyonları devam ederken, daha önce Suriye'nin kuzeyinde 7 askeri üssü olduğu iddia edilen Amerika'ya ait bir askeri üssün ilk kez fotoğrafları yayınlandı.

Üssün, Halep ile Rakka sınırına yakın bir bölgede olduğu ve fotoğrafta üssün içerisinde bir askeri kargo uçağının bulunduğu görüldü.

Suriye’den yayın yapan Almasdar News sitesinde, Amerika ordusunun Halep ile şu anda operasyonun sürdüğü Rakka sınırına yakın yerde bulunan ovadaki askeri üssünün ilk kez çekilmiş fotoğrafları yayınlandı.

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Fotoğraflarda, ABD bayrağının dalgalandığı hava üssünün etrafının tel örgülerle çevrildiği ve üssün içerisinde çok sayıda askeri araç bulunuyor. Yine hava üssünde ABD ordusuna ait bir askeri korgo uçağının da beklediği görüldü.

Haberde, ABD’ye ait askeri hava üssünün bulunduğu alanın Demokratik Suriye Güçleri tarafından kontrol edilen bir alan olduğu da belirtildi. Daha önce Suriye’nin kuzeyinde değişik yerlerde ABD ordusunun 7, Rus ordusunun ise 4 askeri üssünün bulunduğunu belirtmişti. (DHA)

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