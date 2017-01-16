Suriyeli muhalifler Astana’ya gidiyor

Suriyeli muhalifler, Rusya ve Türkiye'nin desteğiyle Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak olan barış görüşmelerine, yaygın olarak ihlal edilen ateşkesin daha sıkı uygulanmasını sağlamak için katılacaklarını söyleyerek, Moskova'nın öncülüğünde gerçekleşen diplomatik çabalara destek verdiler.

Suriyeli muhalifler, Rusya ve Türkiye'nin desteğiyle Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak olan barış görüşmelerine, yaygın olarak ihlal edilen ateşkesin daha sıkı uygulanmasını sağlamak için katılacaklarını söyleyerek, Moskova'nın öncülüğünde gerçekleşen diplomatik çabalara destek verdiler.

Reuters’ın aktardığı habere göre, bu kararı Ankara’da devam eden toplantıda alan muhalif gruplar, aynı zamanda geçen yıl Suudilerin desteğiyle Cenevre’deki barış görüşmelerine katılan gruptan farklı bir delegasyon oluşturmak için çalışıyorlar.

İsyancı gruplar henüz bir sözcü atamadıkları için ismini vermek istemeyen bir Özgür Suriye Ordusu üyesi, “Gruplar (Kazakistan’a) gidecekler ve orada tartışacakları ilk konu ateşkes ve rejim tarafından yapılan ateşkes ihlalleri” dedi.

Fastakim muhalif grubundan Zekaria Malahifji isimli ikinci bir yetkili ise, “Grupların çoğunluğu katılma kararı aldı. Tartışmalar ateşkes, insani konular, yardım sevkiyatları, gözaltındakilerin salıverilmesi üzerine yoğunlaşacak” dedi.