Trump başkenti resmen tanıyacak

Uluslararası kamuoyu nezdinde ihtilaflı bir konumda olan Kudüs konusunda bu hafta flaş bir açıklama yapılacağı belirtildi. ABD'li üst düzey bir yetkili, "Bu hafta içerisinde Trump, Kudüs'ü resmen İsrail başkenti olarak tanıyacak" dedi.

Tansiyonun her daim yüksek olduğu Ortadoğu, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarını bekliyor. Son dönemde ABD’li yetkililerin, “Trump Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyacak” ifadesini sıklıkla dile getirmesinin ardından bugün yeni bir açıklama geldi.

İsmini açıklamayan üst düzey bir ABD’li yetkili, “Çarşamba günü Trump’ın bir açıklama yapması bekleniyor. Bu açıklamada Trump’ın Kudüs’ü resmen İsrail’in başkenti olarak tanıması bekleniyor” dedi. Perşembe günü iki ABD’li yetkili Trump’ın Kudüs konusunda açıklamalarda bulunacağını söylemiş ve ABD Büyükelçiliği’ni Tel Aviv’den Kudüs’e taşıyacaklarını dile getirmişti.