Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Trump’ın adını köye verdiler

Hindistan'ın kuzeyindeki Haryana bölgesindeki bir köy adını değiştirme kararı alarak dünya gündemine oturdu. Marora olarak bilinen köy bundan sonra "Trump Köyü" olarak ziyaretçilerin karşısına çıkacak.

Sozcu.com.tr
20:0823 Haziran 2017
Dünya
Trump’ın adını köye verdiler
Hindistan'ın kuzeyindeki Haryana bölgesindeki bir köy adını değiştirme kararı alarak dünya gündemine oturdu. Marora olarak bilinen köy bundan sonra "Trump Köyü" olarak ziyaretçilerin karşısına çıkacak.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin bu yıl yapacağı Washington ziyareti olarak bu kararı aldıklarını ifade eden köylüler, dev pankartlarla köyün girişine “Trump Köyü’ne hoşgeldiniz” yazdı.

Resmi olarak, hükümet tarafından onaylanmasa da bu isim değişikliği başta AFP, Reuters ve AP olmak üzere birçok haber ajansı ve medya kuruluşunun dikkatini çekti.

Köyün farklı noktalarına Trump’ın posterleri asılırken bölgeye su ve tuvalet sağlayan Sulabh isimli kuruluşun kurucusu Bindeshwar Pathak’ın bu değişime önayak olduğu belirtildi. Köylülerin de bu öneriye sıcak baktıktan sonra isim değişikliğinin gerçekleştiği belirtildi.

 

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar