Trump’tan eski danışmanı Flynn’e dokunulmazlık desteği

ABD Başkanı Donald Trump, göreve başladıktan kısa bir süre sonra istifasını istediği eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in dokunulmazlık talebinde bulunması gerektiğini söyledi.

Donald Trump Twitter üzerinden paylaştığı mesajda Flynn'e yönelik iddiaları, Cumhuriyetçiler karşısında seçimleri kaybeden Demokratlar ve ABD medyasının ‘cadı avı' olarak nitelendirdi.

Trump, ‘Flynn; medyanın ve Demokratların (seçimler hezimetinin bahanesi olan) cadı avına karşılık, dokunulmazlık talep etmeli' dedi.

‘SUÇ İŞLEDİĞİNİN İTİRAFI’

Rus yetkililer ile yaptığı görüşmeler konusunda Beyaz Saray'ı yanlış yönlendirmekle suçlanan Flynn'in avukatı, müvekkilinin ‘anlatacak şeyleri olduğunu', ancak bunun ‘dokunulmazlık' koşulu ile olabileceğini söylemesine Demokratlardan tepki geldi. Demokrat Partililer, Flynn'in ‘dokunulmazlık' istemesinin ‘suç işlemiş olmanın itirafı' olduğunu savundu ve Flynn'in bu talebinin kabul edilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Emekli bir general olan Michael Flynn, ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar konusunda Rus büyükelçisi ile konuştuğunu gizlemiş, ancak ortaya çıkan bir telefon görüşmesi ve Adalet Bakanlığı yetkililerinin Beyaz Saray'ı uyarması sonrası istifa etmek zorunda kalmıştı.

Michael Flynn'in ayrıca, para karşılığında Türkiye için lobicilik faaliyetinde bulunduğu da ortaya çıkmıştı.

Eski CIA Başkanı James Woolsey geçtiğimiz günlerde, 19 Eylül 2016'da New York'ta Essex House otelinde kendisinin de katıldığı bir toplantıda Flynn’in, Fethullah Gülen'in kaçırılarak Türkiye’ye getirilmesi planlarını Türk yetkililerle tartıştığını öne sürmüştü. Woolsey ise New York'taki görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın da katıldığını söylemişti. DHA