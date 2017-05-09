‘Üçüncü Dünya Savaşı’na hazır olun’

Hacker grubu Anonymous, ABD, Çin ve KDHC arasında gerilen iplerin bu yıl ya da önümüzdeki yıl 3. Dünya Savaşı'na sebep olacağını ve tüm ülkelerin bu savaşta taraf olmak zorunda kalacağını iddia etti. Grup, savaşın sebebinin ise Kore’de yükselen füze tansiyonu olarak gösterdi.

Çeşitli devletlere ait resmi sitelere saldırılar düzenleyen aktivist hacker grubu Anonymous, ABD, Çin ve Kuzey Kore arasında gerilen iplere değinerek bu gerginliğin “çabuk ve vahşi” bir dünya savaşına sebep olacağını iddia etti.

“EKONOMİK VE ÇEVRESEL YIKIMA HAZIRLANIN”

Youtube kanallarından yayınladıkları videoda 3. Dünya Savaşı'nın bu sene ya da önümüzdeki sene çıkacağından bahsederek “Küresel anlamda gerçekleşecek ekonomik ve çevresel yıkıma hazırlanın” uyarısında bulunuyor. Anonymous, “Kore yarımadasında muhtemel bir savaşın izleri gözle görülür hale geldi. Ülkelerin stratejik davranmaya çalıştığını görüyoruz. Ama bu savaş, diğer iki dünya savaşından farklı olarak, daha vahşi, kanlı ve çabuk olacak” diyor.

“ABD, ÇİN VE KUZEY KORE ARASINDA KALMAYACAK”

Gazete Karınca'dan Ezgi Gül'ün haberine göre; Olası savaşın sadece son günlerde “tartışan taraflar” ABD, Çin ve Kuzey Kore arasında kalmayacağına vurgu yapan Anonymous, “Bu üç büyük gücün karışmasının küresel neticesi olan gerçek bir savaş. Diğer ülkeler mecburen taraf seçmek zorunda kalacaklar” iddiasında bulunuyor.