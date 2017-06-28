Venezuela’da sular durulmuyor

Yüksek Mahkeme ve İçişleri Bakanlığı binalarına düzenlenen helikopterli saldırının ardından Venezuela´da tansiyon yükseldi.

Saldırıdan sağ muhalefeti sorumlu tutan hükümet yanlıları, büyük kısmı sağ muhalefetin elinde olan Ulusal Meclis önünde toplandı. Kapıda hükümet yanlılarıyla sağcı milletvekilleri arasında arbede yaşanmasının üzerine Ulusal Muhafız Birliği, güvenlikleri gerekçesiyle milletvekillerinin, gazetecilerin ve çalışanların bir süre dışarı çıkmasına izin vermedi. Milletvekilleri ancak akşam saatlerinde meclisi terk edebildi.

Sağ muhalefetin geçen hafta askerlere isyan çağrısı üzerine Oscar Perez adlı bir polis memuru, dün kaçırdığı polis helikopteriyle Yüksek Mahkeme ve İçişleri Bakanlığı binalarını bombalamıştı. Saldırılarla ilgili eş zamanlı olarak paylaşılan videoda yüzleri silahlı ve maskeli kişilerle birlikte görüler Oscar Perez, kendilerini “polis, asker ve halktan oluşan bir koalisyon” olarak tanımlamış ve “haydut hükümete” karşı koyma çağrısında bulunmuştu.

Saldırıların ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından şiddetli protesto eylemlerinin yaşandığı ve valinin sağ muhalefet liderlerinden olduğu Miranda eyaletindeki emniyet teşkilatına el konmuştu. Ülkede Nisan ayında başlayan sağ muhalefetin şiddet eylemlerinde 76 kişi yaşamını yitirmişti.