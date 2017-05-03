Yolsuzluk iddiaları istifa getirdi

Çek Cumhuriyeti Başbakanı Bohuslav Sobotka, Başbakan yardımcısı ve Maliye Bakanı Andrej Babis hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle bu hafta içerisinde istifa edeceğini açıkladı.

Sobotka düzenlediği basın toplantısında, istifanın ardından üç partinin oluşturduğu merkez sol koalisyon hükümetinin Babis’i dışarıda bırakarak yeni bir hükümet kurabileceğini ya da ülkenin erken seçime gidebileceğini söyledi.

Genel seçimlerin Ekim ayında yapılması planlanıyor. Ancak bu gelişmeyle birlikte seçimlerin daha erken bir tarihe alınması söz konusu.

BBC Türkçe’nin haberine göre; Sobotka, ortaya atılan iddialar araştırılana kadar sadece maliye bakanının istifa etmesinin hükümet açısından “ikiyüzlü bir çözüm” olacağını belirterek, sorumluluğun tüm hükümete ait olduğunu vurguladı.

Siyasi yorumcular, koalisyon ortakları Sobotka’nın lideri olduğu CSSD ile Babis’in yönetimindeki ANO partisi arasında bir süredir gerginliklerin yaşandığını belirtiyor.

“İSTİFA KARARINI ANLAMAK ZOR”

Babis, hükümetin istifa kararının kendisi için sürpriz olduğunu söyledi.

Haber sitesi Aktualne.cz’ye konuşan Babis, “Anlamak zor. Bu kararla, başbakan devrimden bu yana kurulmuş en başarılı hükümetlerden birini yıkıyor” dedi.

Forbes dergisi tarafından Çek Cumhuriyeti’nin en zengin ikinci kişisi olan Babis, kabinede bakan olmadan önce Agrofert adlı bir holding başındaydı. Babis, kabineye girince malvarlığını kayyuma devretmişti.

Muhalefet partileri, Babis’in vergiden muaf olan 55 milyon Euro’luk tahvilleri şirketinin ticari işlemlerinde kullandığını öne sürmüştü.

Sobotka, Babis’ten bu iddialara açıklık getirmesini talep etmişti.

Babis ise yolsuzluk iddialarını reddediyor.