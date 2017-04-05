Zarrab, Trump’ın danışmanını ‘avukat’ yaparak, Erdoğan’la görüşmeye göndermişti ama…

İran'a yönelik Amerikan yaptırımlarını delmek ve Banka dolandırmak suçlamasıyla ABD'de tutuklu yargılanan Reza Zarrab'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın en yakından danışmanlarından birini, New York eski Belediye Başkanı Rudolp Giuliani'yi devreye sokma çabasına, mahkeme hakimi Richard Berman el koydu.

Berman, geçen ay Türkiye’ye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Zarrab davasını görüşen Giuliani ve ABD eski Adalet Bakanları’ndan Michael Mukasey’in, Zarrab’ın savunma ekibine dahil olmaları konusunda ikna olmadı. Bu konunun tartışılması için 24 Nisan’a duruşma koyan Hakim Berman, yayınladığı gerekçeli kararında da “yargılamanın doğru şekilde yapılması bu mahkemenin görevidir” dedi.

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Hakim’in bu çıkışı yapması, Zarrab’ın New York eski Belediye Başkanı da olan ve ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump’a yakınlığı ile bilinen Giuliani ve eski Adalet Bakanı Mukasey aracılığıyla, “mahkemenin ardından dolaşma çabasına ket vurma” olarak yorumlandı.

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“ZARRAB’IN AVUKATLARININ ÜCRETİNİ KENDİSİNDEN BAŞKA ÖDEYEN VAR MI?”

Savcılık daha önce, Giuliani ve Mukasey’in bağlı olduğu hukuk firmalarının aynı zamanda Zarrab’ın dolandırdığı idddia edilen bankaların da avukatlığını üstlenmiş olmalarının mahkemede “çıkar çatışması yaratabileceğine” işaret etmişti.

Yine benzer şekilde, Giuliani’ni bağlı bulunduğu firmanın, Türkiye Cumhuriyeti ile resmi danışmanlık/lobicilik anlaşması olmasının da, yine çıkar çatışmasına neden olabileceği ifade edilmişti.

Hakim Berman, 24 Nisan’daki duruşmada, tarafların sunumlarıyla birlikte, tüm bu soruların yanıtlarının aranacağına gerekçeli kararında yer verdi.

Berman Zarrab’ın avukatlarının iddia edilen bu çıkar çatışmalarına açıklık getirmeleri için de bir dizi belge ve bilgiyi 24 Nisan duruşmasından önce mahkemeye iletmelerini de istedi. Berman’ın, Zarrab’ın avukatlarından istediği belge ve bilgilerden öne çıkanlar şöyle;

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– Giuliani ve Mukasey ile Zarrab arasındaki avukatlık sözleşmelerinin metni.

– Giuliani ve Mukasey’in Zarrab davası sürecinde oynayacakları rolün tam tanımı.

– Giuliani ve Mukasey’in firmalarının, Zarrab iddianamesinde dolandırıldıkları iddia edilen bankalarla olan ilişkilerinin detayları

– Giuliani’nin bağlı olduğu firmanın, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile yaptığı danışmanlık/lobi anlaşmasının içeriği ve detayları

– Avukatların ücretlerinin bizzat Zarrab tarafından mı ödeneceği, yoksa başka tarafların mı bu ücretleri üstlendiğine ilişkin bilgi. Eğer ücretler başkaları tarafından ödeniyorsa, ödeyenlerin kim olduklarının detayları.