101 BİN 614 Esnaf kepenk indirdi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 2016 yılında Türkiye genelinde toplam 228 bin 871 esnaf ve sanatkâr işletmesinin açıldığını, 101 bin 614 esnaf ve sanatkâr işletmesinin kapandığını bildirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesine Gümrük ve Ticaret Bakanı'nın verdiği yanıt, geçen yıl açılan ve kapanan esnaf ve sanatkar işletme sayısını ortaya koydu. Gümrük ve Ticaret Bakanı şöyle dedi: “2016 yılında Türkiye genelinde toplam 228.871 esnaf ve sanatkâr işletmesi açılmış, 101.614 esnaf ve sanatkâr işletmesi kapanmıştır. Türkiye genelinde 2016 yılında bakkal, bayi, büfeci olarak faaliyet gösteren işletmelerden 22.340 adedi tescil, 13.287 adedi terkin edilmiştir.

8.800 KAHVEHANE KAPANDI

Bakan Tüfenkci, geçen yıl kahvehane, kıraathane ve çay ocağı olarak faaliyet gösteren işletmelerden ise 12.873 adedi tescil edilirken, 8.800 adedinin ise kapandığını söyledi.

Minibüs işletmeciliği mesleğini icra eden 7.159 esnaf ve sanatkârın işletme açtığını 5.870 esnaf ve sanatkârın da işletmesini kapattığını ifade etti.

20.7 MİLYAR TL KREDİ

Bakan Tüfenkci, 28 Şubat 2017 tarihi itibarıyla, Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığı ile kredi kullanan esnaf ve sanatkar sayısının 436.862'ye ulaştığını kullandırılan kredi hacminin ise 20 milyar 716 milyon 363 bin 700 TL'ye ulaştığını dile getirdi.

Ayrıca, 2016 yılında uygulamaya konulan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Sıfır Faizli İşletme Kredisi Kredi Faiz Desteği programından 15 bin işletme yararlanırken, toplam 150 milyon TL tutarında kredi faiz desteği sağlandı.

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