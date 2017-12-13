13 Aralık Çarşamba güncel altın fiyatları Çeyrek altın kaç lira? Gram altın ne kadar?

13 Aralık 2017 altın fiyatları belli oldu. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram altın fiyatları bugün düşüşte. Peki bugün gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? Altın düştü mü? Çarşamba günü gram altın ne kadar? İşte 13 Aralık Çarşamba güncel altın fiyatları

13.12.2017 Çarşamba altın fiyatları belli oldu. 13 Aralık 2017'de altın geçtiğimiz günlere oranla yine düşüşte. Bu dönem düşüşteki altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira? Altın 154-155 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise gram altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

153,64 liradan alınırken, 153,66 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 245,84 liradan alınırken 251,99 liradan satılıyor. Yarım altın da 491,69’dan alınırken 503,98 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1014,98 liradan alınıp 1030,32 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 979,50 liradan alınırken 1010,89 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.