25 milyarı güzellik uğruna harcıyoruz

Günlük bakımın yanı sıra, güzelleşmek için cerrahi operasyonlara da ilgi arttı. Kadın ve erkekler güzel görünmek için yılda 25 milyar lirayı gözden çıkarıyor

AYDIN DEMİR

Türk insanı güzel görünmek için kesenin ağzını açtı. Burun estetiği, saç ektirme, karından yağ aldırma gibi cerrahi operasyonların sayısı son yıllarda hızla artarken, kadın ve erkeklerin günlük bakım masraflarının yıllık cirosu 25 milyar liraya dayandı. İnsanlar artık güzelleşmek uğruna hiç düşünmeden bıçak altına bile yatabiliyor. En basitinden erkekler saç ekim merkezlerine hücum ediyor.

Bu piyasının Türkiye'deki hacminin 1 milyar doları geçtiği belirtiliyor. Erkeklerin botoks yaptırma oranı neredeyse kadınları yakalamış durumda. Yüz gerdirme işlemlerine yılda 2.5 milyar dolardan fazla para harcandığı belirtiliyor.

ÖMÜRLÜK GÜZELLEŞME 350 BİN TL

Cerrahi operasyonlarla güzelleşmenin yanı sıra günlük bakım için harcanan para da her geçen gün artış gösteriyor. Resmi rakamlara göre Türkiye'de kozmetik sektörü her yıl yüzde 10 seviyelerinde büyürken, kozmetik sektörünün büyüklüğü 10 milyar liraya dayandı.

Yapılan araştırmalara göre çalışan şehirli kadınlar günlük bakımlarına oldukça yüksek bütçe ayırırken, güzelleşme modası artık köylere kadar ulaşmış durumda. Bir kadın 70 yaşında öldüğü varsayımı ile ömrü boyunca güzelleşmeye 350 bin TL harcıyor. Çalışan şehirli bir kadının aylık bakım masrafları ortalama 300 ile 450 TL arasında değişirken, yüz gerdirme gibi diğer cerrahi operasyonlarda buna dahil edildiğinde bu rakam aylık 1.500 liraya da çıkabiliyor.



METROSEKSÜELLİK UCUZLADI

İstanbul Nişantaşın'da erkek ve kadınlara hizmet veren işletmenin sahibi Ali Subaşı ile Erkan Uzelli, kişisel bakım sektörü ile ilgili çarpıcı bilgiler verdi. 20 yıldır sektörde hizmet verdiğini belirten Uzelli, “Mesleğimizin olmazsa olmazı sabır ve anlayış. Bize gelen kadın müşteriler gün boyu zaten işyerinde gerginlik yaşıyorlar. Biz stres atmalarına da yardımcı oluyoruz” dedi. Uzelli, “Kadın saç kesim 100-150 TL arası. Manikür 50 TL, pedikür 60 TL, kaş 50 TL, ağda 30 TL, boya 200 TL” şeklinde konuştu.

Ali Subaşı ise, metroseksüel olarak adlandırılan bakımlı erkek sayısının arttığını söyledi. Subaşı metroseksüel erkeğin bakımının aylık masrafının 270 TL'ye çıktığını söyledi.

KREDİ ALIP BİZE GELİYORLAR

Estetik ve Plastik Cerrahi Kliniği işleten Opr. Dr. Eser Aydoğdu, düğün öncesinde kadınların, gelinlik provasına gitmeden göğüs estetiği yaptırmayı tercih ettiklerini kaydetti.

Aydoğdu, “Kadınlar evlendikten sonra, hamile kalıp doğum yaptıktan sonra karın estetiği, göğüs küçültme, göğüs dikleştirme ameliyatları için estetik kliniklerine başvuruyorlar. Eskiden estetiği maddi durumu iyi kişiler yaptırırdı. Günümüzde asgari ücretli çalışanlar bile kredi alıp estetik ameliyatı oluyor” diye konuştu.

KÖYLÜ KADINLAR GÜZELLEŞİYOR

Şehirli çalışan kadınların yanı sıra köylerde yaşayan kadınların da güzelleşmeye ciddi harcamalar yaptığı ortaya çıktı. Mersin'in Tarsus İlçesi Böğrüeğri Köyü'nde yaşayan bir çocuk annesi Mürüvet Aydın, televizyonlardan kişisel bakımla ilgili programları yakından takip ettiğini söyledi.

Aydın ”Sanıyorlar ki, köylü kadınları kişisel bakıma kuruş harcamaz. Kocamla birlikte besicilik yapıyorum. Akşama kadar ahırda çalışsam bile, bir kadın olarak kişisel yüz bakımımdan taviz vermiyorum. Ayda ortalama 200 TL'yi kişisel bakımım için harcıyorum” dedi.

100 TL taksitle saç ekimi

Orta yaş erkeklerin kabusu haline gelen saç dökülmesine karşı teknoloji hızla çözüm üretti. Kel kalmaktan korkan erkekler soluğu saç ektirme merkezlerinde alırken, İstanbul'da sayıları 350'yi bulan klinikte saç ekme operasyonu yapılıyor. Türkiye, 1 milyar dolarlık hacimle saç ektirme alanında ikinci sırada yer alıyor.

Avrupa'da 10 bin dolar, ABD'de ise 15 bin dolara saç nakil operasyonu yapılırken, Türkiye'de 2 bin TL'ye de saç ekimi yapılması, Ortadoğu ve Avrupalı erkekler için Türkiye'yi cazip hale getiriyor. Maddi durumu elverişli olmayan erkeklere, bazı merkezler kredi kartına ayda 100 TL'ye varan taksitlendirme imkanları da sunuyor.

Plastik ve Rekonstüriktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Atilla Arıcı, burun ameliyatlarına talebin son yıllarda arttığını söyledi. Arıcı şu bilgileri verdi:

buruna talep arttı

“Burun ameliyatında yaş ortalaması 17'ye düştü. Burnunu yaptırmak isteyen erkeklerin oranı artık kadınlarla aynı seviyede. Göz kırışıklığı, yüz germe, dudak büyütme, karından yağ çekme, göğüs büyütme ve küçültme talepleri son yıllarda arttı. Eskiden 50 yaşın üzerinde talepler gelirdi. Artık gençler de estetiğe önem veriyor. Erkeklerde burun ameliyatının yanı sıra saç ektirme modası yaygınlaştı”.

Arıcı'nın verdiği bilgiye göre, burun estetik ameliyatı 7 ile 10 bin TL arasında yapılırken, göğüs büyütme ve küçültme ameliyatının fiyatı ise 10-15 bin lira arasında değişiklik gösteriyor.