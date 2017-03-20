Ali Ağaoğlu’ndan çarpıcı açıklamalar

Yabancıya konut satışını değerlendiren Ali Ağaoğlu, “Bunlar yeni, ama bizde yeni. Birçok ülke bu düzenlemeleri çok önceden yapıp kaynak akışı sağladı ve büyüdü” dedi. Paralel yapının birkısmının devletten temizlendiğini söyleyen Ağaoğlu, “Yeterli mi? Değil. Daha bu işin siyasi partiler ve belediyeler ayağı duruyor. Orada gideceğimiz çok yol var” diye konuştu.

Yabancıya konut satışını değerlendiren Ali Ağaoğlu, “Bunlar yeni, ama bizde yeni. Birçok ülke bu düzenlemeleri çok önceden yapıp kaynak akışı sağladı ve büyüdü” dedi. Paralel yapının birkısmının devletten temizlendiğini söyleyen Ağaoğlu, “Yeterli mi? Değil. Daha bu işin siyasi partiler ve belediyeler ayağı duruyor. Orada gideceğimiz çok yol var” diye konuştu.

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, geçtiğimiz hafta sonu Uludağ'da gerçekleştirilen organizasyonda grubun turizm, gayrimenkul, sanayi ve enerji alanlarındaki yatırımları hakkında bilgi verdi ve gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Son dönemde gayrimenkul sektörünü desteklemek için gerçekleştirilen mevzuat değişikliklerini hatırlatan Ağaoğlu, “Bence geç alınmış kararlar. Bunlar yeni ama bizde yeni. Birçok ülke bu düzenlemeleri çok önce yapıp kaynak akışını sağladı ve ülkeyi kalkındırdı” diye konuştu.

İLK PROJE TRABZON'A

Türkiye'nin en büyük sorununun cari açık olduğuna dikkat çeken Ağaoğlu, konut alan yabancı yatırımcılara vatandaşlık verilmesi ve KDV istisnası getirilmesi gibi uygulamaların çok daha önce hayata geçirilmesi gerektiğine işaret etti. Son dönemde Ortadoğu ve Körfez ülkelerine yaptıkları ziyarette 400'ün üzerinde işadamı ile görüştüklerini söyleyen Ağaoğlu, “Türkiye'ye yatırım yapma konusunda istekliler ancak politik ve ekonomik ortamın stabil olmasını bekliyorlar” dedi.

Gelecek dönemde Anadolu'da yatırım yapmayı planladıklarını ve markayı yurt dışına taşımayı hedeflediklerini bildiren Ağaoğlu şöyle konuştu: “Ortadoğu'dan ve Asya'dan gelen işbirliği taleplerini değerlendiriyoruz. Bu konuda şirketini yeniden yapılandırıyoruz.” Anadolu'da yatırım yapacaklarını belirten Ağaoğlu, “Şirketimizin bu alandaki çalışmaları sürüyor. Oflu olduğum için ilk projeyi memleketim olan Trabzon'da yapmayı istiyorum” dedi. İstanbul'da ellerindeki arazi stokunu değerlendirmek istediklerini kaydeden Ağaoğlu, “Sevgili belediyeler eğer inşaat ruhsatı verirse 4 yeni projeye başlayacağız” dedi.

Farklı gayrimenkul ürünleri geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Ağaoğlu, Bodrum'da yaşlılar için yaşam merkezi konseptli bir proje planladıklarını söyledi. Uludağ çok başıboş kaldı.

KÖPEKLER CİRİT ATIYOR

Türkiye’de kış turizminin en gözde merkezlerinden Uludağ'da sorunların yaşandığını belirten Ali Ağaoğlu, “Burayı Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın kanunu ile idare edersen olmaz” dedi. Uludağ'a 100 milyon dolar yatırım yaptıklarını belirten Ağaoğlu, “Birinci bölgede oteller boş, şimdi köpekler cirit atıyor. Uludağ'ın durumu ortada” dedi.

HENÜZ YOLUN BAŞINDAYIZ

15 Temmuz darbe girişiminden bu yana bürokraside bazı şeylerin değişmeye başladığını ve bunun yeterli olmadığını belirten Ağaoğlu, yerel yönetimler ve enerji sektörü başta olmak üzere bir çok alanda hâla sorunların bulunduğunu ifade etti. Paralel yapının bir kısmının devletten temizlendiğini söyleyen Ağaoğlu, “Yeterli mi? Değil. Daha bu işin siyasi partiler ve belediyeler ayağı duruyor. Orada gideceğimiz çok yol var” diye konuştu.

Çıkartılan problemlere ve yapılan engellemelere rağmen Türkiye'de iş yapmaya devam edeceklerini kaydeden Ağaoğlu, “Zorluklar bizi durdurmaz” dedi