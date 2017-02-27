Altay Tankı projesinde o anlaşma iptal

Tümosan, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Altay tankı projesinin güç grubunun geliştirilmesi için imzalanan sözleşmenin karşılıklı iptal edildiğini duyurdu.

Cuma günü KAP’a yapılan açıklamaya göre, Tümosan’ın Altay Tankı motor geliştirme için Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile imzaladığı ikinci ek süre Cuma günü sona erdi ve şirket ortağı Avusturyalı firma AVL ile sözleşme iptalinin ardından, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile imzaladığı sözleşmeyi cezasız olarak karşılıklı feshettiğini açıkladı.

BloombergHT’deki habere göre, “Türkiye'nin söz konusu teknolojiyi kazanamaması yönünde, özellikle bu teknolojileri elinde bulunduran ve pazarı kontrol eden ülkeler olumsuz tavır sergiledi” denilen açıklamada, “AVL şirketi, Avusturya hükümetinin Türkiye'nin egemenlik haklarına ve iç işlerine karışacak şekilde ve SSM tarafından kabul edilmeyecek şartlar içeren ihraç lisansı şartlarında ısrar ettiği için teknik destek sağlayıcı sözleşmesi (TDS) iptal edildi” denildi.

Tümosan ayrıca projenin yeni şartları dikkate alarak yeniden ihale edilmesi halinde en güçlü aday olduğunu da KAP açıklamasına ekledi.

KAP’a yapılan açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı: “Gerek projenin hazırlık sürecinde ve gerekse TDS seçimi yapıldıktan sonra alternatif oluşturmak üzere Almanya, İngiltere, Güney Kore, İspanya, ABD, Ukrayna, Rusya, Japonya ve Kanada menşeli firmalarla defalarca karşılıklı görüşme gerçekleştirmiş, görüşmeler sonrasında; teknik nedenlerle batılı firmalardan destek almanın kaçınılmaz olduğu, politik nedenlerle bir tek TDS ile proje süresince çalışma iş modelinin gerçekleştirilemeyeceği ve destek kapsamı ile süresinin kısıtlı olacağı anlaşılmıştır.

Avrupa Parlamentosu'nun ülkemize karşı aldığı olumsuz tavır ve sonrasında Avusturya'nın Türkiye'ye askeri teçhizat ve malzeme ihracatının önlenmesi kararı, batı kökenli firmalardan gelecekte teknik destek ve askeri nitelikli kritik malzemenin kesintisiz olarak satın alınmasının imkansız olacağı ve sözleşme yapılsa dahi bahse konu desteğin kesilmesinin kuvvetle muhtemel olduğu kanaatine varılmıştır.”