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Bakan Ağbal’dan KDV açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal KDV sisteminde yapılması planlanan değişiklik hakkında açıklama yaptı. Bakan Ağbal, söz konusu değişiklik hakkındaki kanun tasarısını yıl bitmeden Meclis'e getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

11:3924 Kasım 2017
Ekonomi
Bakan Ağbal’dan KDV açıklaması
Maliye Bakanı Naci Ağbal KDV sisteminde yapılması planlanan değişiklik hakkında açıklama yaptı. Bakan Ağbal, söz konusu değişiklik hakkındaki kanun tasarısını yıl bitmeden Meclis'e getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

REUTERS

Maliye Bakanı Naci Ağbal TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçesiyle ilgili sunum yaptı.

Bakan Ağabal, “KDV sisteminde radikal değişiklik yapan kanun tasarısını yıl bitmeden Meclis’e getirmeyi hedefliyoruz” dediği açıklamasında, “Vergi yeniden yapılandırmaları için çıkan iki kanun kapsamında tahsil edilen tutar 24.3 milyar lira.” ifadelerini kullandı.

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